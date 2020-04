Angst oder Hybris

Andreas Gebert/REUTERS Trinkt sich Mut an: Jörg Meuthen stößt beim Gillamoosmarkt an (Abensberg, 3.9.2018)

Die ganze Welt beschäftigt sich mit dem Coronavirus, die AfD beschäftigt sich mit sich selbst. Seit Monaten befindet sich die Partei in Turbulenzen und hat sich jetzt – soviel Häme darf sein – auch noch mit dem Spaltungsvirus infiziert. Hineingetragen in die Partei hat es der Kovorsitzende Jörg Meuthen, der in einem Interview mit dem Onlineportal »Tichys Einblick« eine mögliche Spaltung der AfD entlang der von ihm formulierten Linie »ordoliberal bürgerlich-konservativ« gegenüber »sozialpatriotisch, staatspaternalistisch« ins Spiel brachte. Meuthen behauptet, eine solcher Bruch könne die durch den Widerstreit der Positionen erzeugte Stagnation überwinden und in beiden Richtungen neue Potentiale für die politische Rechte hervorbringen. Er verweist dabei auf Beispiele aus Italien (Lega und Fratelli d’Italia), den Niederlanden und Belgien. Ob Meuthen tatsächlich glaubt, was er so wortreich begründet, bleibt zweifelhaft, und auch die Motive seines Vorstoßes sind unklar. Fest steht, dass er sich mit diesem Vorgehen vollständig isoliert hat und in der Führungsriege der AfD allein auf weiter Flur steht. Einzig der Berliner Fraktionschef Georg Pazderski sprang Meuthen zur Seite, ansonsten gibt es durchgängig Ablehnung, auch von denen, die den »Flügel«-Leuten in der Partei ablehnend gegenüberstehen.

Erst vor zwei Wochen hatte der Bundesvorstand der AfD in einer Sondersitzung den unter Beobachtung des Inlandsgeheimdienstes stehenden »Flügel« aufgefordert, sich aufzulösen. Diesem maßgeblich von Meuthen betriebenen Beschluss kam der »Flügel« auch formal nach, ohne natürlich damit seine Positionen und seinen Einfluss in der Partei preiszugeben. Wahrscheinlich ist Meuthen klargeworden, dass es sich hierbei um einen Pyrrhussieg, in der Konsequenz sogar um eine Niederlage gehandelt hat. Denn die Auflösung der »Flügel«-Strukturen bindet dessen Anhänger und ihre Führungsfiguren um Andreas Kalbitz und Björn Höcke noch enger in die Partei ein und macht den Verweis von Leuten wie Meuthen, bei der völkischen Rechten handele es sich um eine kleine organisierte Gruppe am Rande der Partei, noch unglaubwürdiger.

Einen Tag vor Meuthens Interview war unter der Überschrift »Mit vereinten Kräften für unser Land« eine Erklärung von Tino Chrupalla, Alexander Gauland und Alice Weidel erschienen. Darin heißt es unter anderem: »Wir alle sind Mitstreiter für unsere gemeinsame Sache, der politische Gegner steht ausschließlich außen.« Diesem quasi offiziellen Bekenntnis zu den »Flügel«-Positionen als integralem Teil der Partei wollte Meuthen offenbar nicht zustimmen. Ob ihn bei seinem Vorstoß Angst vor der Ununterscheidbarkeit von »Flügel« und »seiner« AfD oder eher Selbstüberschätzung angesichts des gefühlten Sieges vor zwei Wochen getrieben haben, bleibt offen. Fakt ist: Meuthen hat sich isoliert und ist nur noch Vorsitzender auf Abruf. Trotz der gegenwärtigen »Säuberungen« in der Partei – die Absetzung des Vorstandes im Saarland, die Rauswürfe von Stefan Räpple und Wolfgang Gedeon in Baden-Württemberg – ist die völkische Rechte der AfD nicht grundsätzlich in der Defensive. Wahlsiege, Mandate und daraus erwachsende finanzielle Mittel werden vor allem mit ihr und den Erfolgen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen identifiziert. Spektakuläre Ereignisse wie in Thüringen, aber auch ein großer Teil der medialen und intellektuellen Resonanz werden ebenfalls mit ihr verbunden. Diese Ausstrahlung von Erfolg und politisch-ideologischer »Mission« bindet Leute an die AfD-Rechte, die ihr inhaltlich vielleicht sogar in Teilen kritisch gegenüberstehen. Demgegenüber haben die Bürgerlich-Konservativen um Meuthen und Pazderski wenig zu bieten. Die Behauptung, Massen von Anhängern der Unionsparteien würden nur auf eine Trennung von den »Flügel«-Leuten warten, um zur AfD zu kommen, ist nicht mehr als eine Behauptung.

Einige Beobachter der AfD sehen die gegenwärtigen Auseinandersetzungen als Ausdruck einer strategischen Unklarheit der Partei. Wie will sie realen politische Einfluss auf die politische Entwicklung in Deutschland nehmen? Kalbitz, Höcke und ihr Umfeld haben hier nur die Maximalversion des Systemwechsels unter Führung der AfD im Angebot. Das Szenario vom »Tag X« liegt aktuell vor, die AfD ist aber nicht in der Lage, es für sich zu nutzen. Von Höcke heißt es, die Stunde seiner Anhängerschaft komme nach überstandener Krise. Auch daran darf man zweifeln. Von Meuthen und seinen Mitstreitern gibt es dagegen nichts, keinen Plan, keine Orientierung, keine Debatte. So fährt man mit Sicherheit gegen die Wand.