Oskar Fischer verstorben

Berlin. Wenige Tage nach seinem 97. Geburtstag ist der ehemalige DDR-Außenminister Oskar Fischer (Foto) am Donnerstag in Berlin verstorben. Das erfuhr junge Welt aus seinem Umfeld. Fischer war von 1975 bis 1990 als Nachfolger von Otto Winzer Außenminister der DDR. Nach seiner Rückkehr aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft im Jahr 1946 war er zunächst Funktionär der FDJ in Brandenburg. Von 1951 bis 1955 war er Sekretär des Zentralrats der FDJ. Mit 32 Jahren wurde er Botschafter der DDR in Bulgarien und war ab 1965 in leitender Funktion im Außenministerium tätig. Fischer blieb 1989/90 auch in der Regierung Modrow Außenminister und übergab das Amt im April 1990 an den SPD-Politiker Markus Meckel. (jW)