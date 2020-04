Energieagentur: Ölpreis auch bei Drosselung niedrig

Paris. Die Internationale Energieagentur (IEA) hat sich zurückhaltend zu Meldungen über eine mögliche Förderkürzung durch die in der »OPEC Plus« zusammengeschlossenen ölexportierenden Staaten gezeigt. Auch wenn eine Kürzung um zehn Millionen Barrel (je 159 Liter) pro Tag erreicht werden könnte, dürfte dies nur etwas Zeit kaufen, sagte der Vorsitzende Fatih Birol am Freitag gegenüber dem Wirtschaftsnachrichtendienst Bloomberg. Eine solche Kürzung dürfte einen weiteren Anstieg der Lagerbestände in den kommenden Monaten aber nicht verhindern. Am Freitag hatten Medien berichtet, dass Vertreter der »OPEC Plus« am kommenden Montag in Verhandlungen treten wollen. Dabei soll die Frage einer geringeren Förderung zum Abbau der Überversorgung am Ölmarkt diskutiert werden. Saudi-Arabien hatte zuletzt seine Ölgewinnung drastisch erhöht. (dpa/jW)