Durchs Schlupfloch

Uwe Anspach/dpa Denkmal im Fritz-Walter-Stadion für die Lauterner Spieler bei der Fußball-WM 1954 in der Schweiz

Die Phrase von der »Krise als Chance« wird für den tief gefallenen 1. FC Kaiserslautern dieser Tage glaubwürdig. Der viermalige deutsche Fußballmeister und zweimalige Pokalsieger könnte die Wirren der Coronaviruspandemie nutzen, um das drohende Aus im Sommer abzuwenden. Die Gedankenspiele der Pfälzer, die 20 Millionen Euro Schulden angehäuft haben und denen zwölf Millionen Euro an liquiden Mitteln für die Zulassung zur kommenden Saison fehlen, kreisen um die bevorstehende Entscheidung des Deutschen Fußballbundes (DFB) hinsichtlich der Lizenzierung. Sollte der Verband wie erwartet dem Weg der Deutschen Fußballiga (DFL) folgen, könnte sich eine unerwartete Chance bieten. Die DFL hatte am Dienstag mit Blick auf die Bundesliga und die 2. Liga beschlossen, das Lizenzierungsverfahren zugunsten der Klubs anzupassen. So soll bei der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens auf den üblichen Abzug von bis zu neun Punkten verzichtet werden.

Eine ähnliche Entscheidung des DFB würde dem FCK einen Weg aus der Schuldenfalle eröffnen. Ohne den Abzug von neun Punkten könnten der drohende Abstieg sowie das derzeit im Raum stehende »normale« Insolvenzverfahren wohl vermieden werden. Der Klub könnte die sogenannte Planinsolvenz einleiten, bei der das Ziel der Erhalt des Unternehmens ist. Geschäftsführer Soeren Oliver Voigt würde in diesem Fall im Amt bleiben und bekäme einen Insolvenzverwalter zur Seite gestellt. Die laufenden Verträge der Profis wären weiter gültig, die Verbindlichkeiten könnten durch Verhandlungen mit den Gläubigern beseitigt werden. Der FCK könnte saniert einen Neustart wagen – in der 3. Liga und mit seinem jetzigen Kader.

Der Schuldenschnitt könnte sogar den Gläubigern sinnvoll erscheinen, da sie bei einer regulären Insolvenz im Sommer wohl komplett leer ausgehen würden. Zudem hätten die Pfälzer wieder deutlich bessere Chancen bei ihrer Suche nach Investoren. Die standen zuletzt aufgrund des hohen Schuldenberges nicht gerade Schlange. Prüfen müssten das Insolvenzkonstrukt jetzt vor allem die Juristen. Dass das rechtliche Schlupfloch tatsächlich geschlossen werden könnte, scheint aber fraglich. Eine mögliche Argumentation der Pfälzer, wonach sie ohne die Krise neue Geldgeber gefunden hätten, wäre schwer zu widerlegen. (sid/jW)