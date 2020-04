Spielerinnen aufs Spargelfeld

Michael Deines/dpa Neuer Job in der Landwirtschaft? Viele Bundesligaspielerinnen sind schon in Kurzarbeit

Deutlicher als Klaus Drengwitz kann man den Unterschied zwischen den Fußballbundesligen der Herren und der Frauen wohl nicht auf den Punkt bringen. Der erste Vorsitzende des SC Sand antwortet auf die Frage von junge Welt, ob sein Verein in den Zeiten der Coronakrise über Kurzarbeit nachdenke: »Die haben wir schon beantragt.« Und fügt hinzu: »Wir haben unseren Spielerinnen angeboten, sich in dieser Zeit doch aushilfsweise als Erntehelferinnen etwas dazuzuverdienen.« In der Herrenbundesliga undenkbar.

Doch trotz der Kluft, die bei der Bezahlung von Männern und Frauen für die gleiche Tätigkeit herrscht, sitzen die Vereine der beiden Ligen momentan im selben Boot. Denn niemand weiß, ob die Saison zu Ende gespielt werden kann. Oder eben nicht. Drengwitz hat dazu eine klare Meinung: »Ich fände es sinnvoll, die Saison in irgendeiner Form zu Ende zu spielen. Mit englischen Wochen und von mir aus auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit.« Käme es zu »Geisterspielen«, würde sich auch Florian Zeutschler, Geschäftsführer der SGS Essen, nicht dagegen wehren. Es sollte dann nur die Möglichkeit geben, Spiele im Fernsehen oder Internet zu verfolgen. Der 1. FFC Frankfurt sieht Spiele ohne Zuschauer gar »als Rettungsanker«.

Man habe die Hoffnung, dass die Saison noch beendet werden könne, so Zeutschler im Gespräch mit jW. »Falls aber ein gesundheitliches Risiko für die Spielerinnen und deren Familie besteht, würden wir uns einem Saisonabbruch nicht entgegenstellen.« Die Auswirkungen, die ein solcher mit sich bringt, »können wir uns derzeit gar nicht ausmalen, da ein solches Szenario keine Blaupause hat«, wie Linda Schöttler, Leiterin Geschäftsstelle Frauenfußball bei Bayer 04 Leverkusen jW schriftlich mitteilt.

Eine der großen Fragen, die sich bei einem Abbruch stellen würde: Wie wird die Saison sportlich gewertet? Hannes Seifert, der Pressesprecher des derzeit abgeschlagenen Tabellenletzten FF USV Jena, meint dazu: »Die Auswirkungen eines Abbruchs sind schwer vorauszusehen, da wir uns aktuell auf einem Abstiegsplatz befinden. Entsprechend käme es darauf an, wie dann mit den Auf- und Abstiegsregelungen verfahren wird.« Die Konsequenzen eines Abbruchs liegen nach Ralf Zwanziger, dem Leiter des Frauen- und Mädchenfußballzentrums der TSG 1899 Hoffenheim, auf der Hand. »Es gäbe keinen ausgespielten Meister, keine Absteiger und keine Champions-League-Qualifikanten. Um darüber nachzudenken, ist aber gerade zu früh. Geisterspiele sind, wenn man die Saison zu Ende spielen möchte, kaum zu vermeiden.«

Auch für den Geschäftsführer von Turbine Potsdam, Stephan Schmidt, wären Geisterspiele »eine Option, um zumindest eine sportliche Fairness gegenüber allen Vereinen zu erzielen«. Anders als im Profibereich der Herren spielen die Ticket- und TV-Geldeinnahmen bei der Finanzierung im Frauenfußball eine geringere Rolle. »Wir als reiner Frauenfußballverein finanzieren uns zum Großteil über Partner und Sponsoren. Wir haben ein großes Netzwerk an mittelständischen Partnern, die hoffentlich die Krise gut überstehen werden«, so Schmidt gegenüber jW. Für die laufende Saison müsste bei Turbine keine Kurzarbeit beantragt werden. Auch beim SGS Essen werden die Spielerinnen und Angestellten noch normal bezahlt. Geschäftsführer Zeutschler erklärte: »Da Gehälter im Frauenbereich nicht mit denen der Herren vergleichbar sind, hoffen wir, diese Option nicht ziehen zu müssen. Zum Wohle des Vereins, also wenn es finanziell eng werden würde, müssten wir diesen Schritt gehen und werden ihn auch gehen.« Mit den Spielerinnen sei man diesbezüglich im Austausch.

Eng wird es auch bei einem kleinen Verein wie dem SC Sand. »Die Situation ist nicht einfach, aber man kann sie meistern«, zeigt sich Vorstandssprecher Drengwitz optimistisch. »Wir denken erst einmal in Lösungen und nicht in Problemen.« Im Falle des südbadischen Klubs wären laut Drengwitz das Finanzamt sowie die Sozialversicherung zu Stundungen bereit. Über größere finanzielle Reserven verfüge der Tabellensiebte nicht. »Die Einnahmen, die wir haben, gehen direkt wieder raus.« Weitere Schwierigkeiten ergäben sich dadurch, da das Engagement des derzeitigen Inhabers des Stadionnamens mit 30. Juni ausläuft. In der momentanen Situation wäre es aber schwierig, einen neuen Sponsor zu finden.

Finanziell gibt es innerhalb der Bundesliga ein großes Gefälle zwischen den Mannschaften, die Teil eines Herrenprofivereins sind, und eigenständigen Klubs wie Jena, Essen oder dem SC Sand. Daher würde sich Drengwitz wünschen, dass diese bei einer etwaigen finanziellen Unterstützung durch den DFB besonders berücksichtigt werden. Die Situation sei aber auch für den Verband nicht einfach, wie er betont. Sein Kollege Zeutschler ist der Meinung, dass die Bundesligisten über einen Zeitraum von eineinhalb Monaten wohl in der Lage wären, die finanziellen Ausfälle »irgendwie zu kompensieren«. Es würde die Möglichkeit geben, »mit dem DFB bei gewissen Engpässen in den Dialog zu treten«.

Wie der Verband am Dienstag abend bekannt gab, wird die Bundesliga der Frauen vorerst bis 30. April aussetzen. »Wir alle hoffen sehr, dass sich während der Spielpause bis zum 30. April die gesundheitlichen und behördlichen Aspekte so positiv entwickeln, dass die Vereine baldmöglichst wieder ins Training einsteigen können und das Programm der Restsaison terminiert werden kann«, so Siegfried Dietrich, der Vorsitzende des Ausschusses Frauenbundesligen auf Spiegel online. Ziel sei es, die Saison bis 30. Juni zu beenden.