»Sichtbarkeit« und Enge

Adnan Abidi/REUTERS Hidschras protestieren in Neu-Delhi gegen die Diskriminierung durch die hindufaschistische BJP-Regierung (2018)

Seit 2009 ist der 31. März als von der US-amerikanischen Aktivistin Rachel Crandall Crocker begründete »Trans Day of Visibility« ein internationaler Aktionstag mit dem Ziel, den Beitrag transgeschlechtlicher Personen zum gesellschaftlichen Leben aufzuzeigen. Zudem soll er als Pendant zum Tag des Gedenkens an die Opfer transphober Gewalt (den es seit 1999 gibt) Hoffnung geben. Allerdings stößt der Ansatz, Transphobie mit »Sichtbarkeit« bekämpfen zu wollen, immer stärker auf Kritik.

Aus Statistiken zu Diskriminierungs- und Gewalterfahrungen transgeschlechtlicher Menschen geht hervor, dass besonders in Bildungseinrichtungen und am Arbeitsplatz ein Outing negative Folgen haben kann. So ist es nach wie vor oft eine Frage der persönlichen Sicherheit, »unsichtbar« zu bleiben.

Die vermeintlich »plötzliche« Sichtbarkeit einer geschlechtlichen Minderheit im digitalen Zeitalter führt außerdem zu heftigem Aufbegehren reaktionärer Kräfte. Antifeminismus etwa dient als Verknüpfungspunkt von Konservativen und Faschisten. In Berlin und bundesweit nimmt die Zahl der registrierten homophoben und transphoben Angriffe zu.

Sowohl das rechtliche Verfahren zur Änderung von Namens- und Personenstand, geregelt durch das Transsexuellengesetz, als auch das Verfahren zur Kostenübernahme von geschlechtsangleichenden Maßnahmen durch die Krankenkasse sind gekennzeichnet durch einen enormen bürokratischen Aufwand, Pathologisierung und Fremdbestimmung. Seit Jahren fordern Aktivisten und Interessenverbände eine Änderung bis hin zur Abschaffung des Gesetzes. Im Mai 2019 wurde überraschend ein Regelungsentwurf für eine Reform vom Bundesinnen- und vom Justizministerium veröffentlicht. Er stieß auf allgemeine Ablehnung. Hatte die SPD vor der letzten Bundestagswahl noch eine Novellierung, die für mehr Selbstbestimmung sorgen sollte, versprochen, reagierte die damalige Justizministerin Katarina Barley (SPD) nun trotzig. Wenn der Vorschlag nicht gewollt sei, dann könne man es auch lassen, war ihre Antwort auf Kritik. Seitdem liegt der Entwurf auf Eis.

Studien belegten 2009 in Frankreich und 2016 in den USA, dass die Ablehnung und Gewalt, die transgeschlechtliche Kinder und Jugendliche in der Familie erfahren, ein entscheidender Faktor für erhöhte Selbstmordgefährung und psychische Erkrankungen sind. Die derzeitigen Quarantänemaßnahmen stellen also eine akute Gefahr dar. Prekäre Lebensumstände wie unsichere Wohnsituationen und Obdachlosigkeit, Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt, fehlende soziale und finanzielle Absicherung durch die Familie, psychische Erkrankungen bestimmen ohnehin schon das Leben vieler transgeschlechtlicher Personen.