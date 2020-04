Altes Rollenbild als Nachteil

Ramon Espinosa/AP/dpa Im Zweifel gesünder: Kubanerin mit Schutzmaske vor Streetart-Kunstwerk in Havanna (31.3.2020)

Die Gefährdung durch das neuartige Coronavirus betrifft alle, aber nicht alle gleichermaßen. In der Krise werden nicht nur bestehende Ungleichheiten verstärkt, wie an der fehlenden Gesundheitsversorgung für Obdachlose und Geflüchtete zu sehen ist – oder auch daran, für wen häusliche Isolation ein erträglicher Zustand ist und wer zusammengepfercht auf wenigen Quadratmetern hockt.

Allerdings scheint die sonst häufig privilegierte Gruppe der älteren Männer in diesem speziellen Fall benachteiligt zu sein. Zahlen verschiedener Länder zeigen, dass Männer zwar ähnlich häufig positiv getestet werden wie Frauen, aber häufiger schwere Krankheitsverläufe haben und an Covid-19 sterben. Warum ist das so – und was hat das möglicherweise mit Geschlechterrollen zu tun?

In Deutschland sind laut Robert-Koch-Institut – Stand 31. März – 53 Prozent der positiv Getesteten Männer und 47 Prozent Frauen. Von den Verstorbenen sind jedoch rund zwei Drittel – 66 Prozent – bislang Männer. Generell sind alte Menschen gefährdeter als junge.

Auch die Zahlen in anderen Staaten zeigen einen ähnlichen Trend. In China waren laut einer bereits Mitte Februar veröffentlichten Studie 63,8 Prozent der Verstorbenen männlich. In Italien waren zur selben Zeit laut des nationalen Gesundheitsinstituts ISS sogar 69,2 Prozent der getesteten Infizierten, die nicht überlebten, Männer. Und auch in Spanien sterben fast doppelt so viele Männer wie Frauen mit einer nachgewiesenen Coronainfektion.

Warum das so ist, weiß bisher niemand genau. Sowohl soziale wie auch biologische Faktoren oder auch ein Zusammenspiel sind möglich. Eine Theorie ist, dass Männer häufiger Raucher sind als Frauen, was ihre Lungen schädigt.

Ulla Wittenzellner ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und Fortbildnerin bei »Dissens – Institut für Bildung und Forschung e. V.« in Berlin, einer Forschungseinrichtung und gleichzeitig Träger der Kinder- und Jugendhilfe. Sie ist dort im Bereich Männerarbeit und geschlechterreflektierte Pädagogik tätig. Wittenzellner plädiert für eine intersektionale Perspektive, um die sozialen Faktoren ausfindig zu machen: »Ich denke, es ist wichtig, dieses Thema mit noch mehr Kategorien zu betrachten und zum Beispiel nach Männlichkeit und Alter zu schauen.« 88 Prozent der Verstorbenen in Deutschland sind über 70 Jahre alt.

»Wenn Infizierte um die siebzig oder älter sind, dann haben in ihrer Jugend Frauen viel weniger geraucht als Männer. Bei den Jüngeren ist der Unterschied vielleicht nicht mehr so groß«, sagt sie.

Gegen die Theorie, dass die unterschiedliche Mortalitätsrate am Rauchen liegt, spricht allerdings, dass in China zum Beispiel sehr viel weniger Frauen rauchen als in Italien, die Mortalitätsraten sich jedoch ähneln. Zusätzlich zum Rauchen werden auch vermehrter Alkoholkonsum und insgesamt schlechter gesundheitlicher Zustand als Faktoren genannt, die häufiger bei Männern auftreten. Viele der Verstorbenen hatten Vorbelastungen wie Herzerkrankungen, Schlaganfälle, Lungenkrankheiten oder Bluthochdruck, alles Krankheiten, die häufiger bei Männern auftreten.

Wittenzellner spricht vom »Life expectancy gap«, der in der Forschung diskutiert wird, der Lücke bei der Lebenserwartung, dass also Männer tendenziell früher sterben als Frauen. »Männer werden weiterhin mit diesem Bild von Männlichkeit groß, dass sie keine Schmerzen zeigen dürfen, sich keine Hilfe holen oder beklagen dürfen. Das heißt auch, sie nehmen ihre Symptome weniger ernst, gehen tendenziell weniger zum Arzt und kümmern sich weniger um sich«, erklärt sie. Inwiefern diese Faktoren bei den Überlebenschancen von Infizierten mit dem neuartigen Coronavirus zum Tragen kommen, könne sie aber nicht einschätzen.

Immunologen ziehen biologische Theorien in Betracht, zum Beispiel, dass Hormone eine Rolle spielten. Der Immunologe Marcus Altfeld zum Beispiel hält biologische Faktoren für ausschlaggebend. Im Interview mit dem Spiegel sagte er Anfang der Woche: »Wir wissen, dass es bei sehr vielen Infektionskrankheiten ausgeprägte geschlechtsspezifische Unterschiede gibt. Das gilt für Influenza ebenso wie für HIV oder Hepatitis. Und ich glaube, Covid-19 ist jetzt nur ein weiteres Beispiel dafür.«

Er beschreibt, dass Frauen die Fähigkeit hätten, eine schnellere Immunantwort aufzubauen und die Vermehrung von Viren besser zu kontrollieren, was unter anderem daran liege, dass das weibliche Hormon Östrogen das Immunsystem stimulieren könne. Bei anderen Erkrankungen seien Männer jedoch im Vorteil. Frauen entwickelten zum Beispiel häufiger Autoimmunkrankheiten.

Für Wittenzellner gibt es jedoch eine Gefahr, die mit Männlichkeitsidealen zusammenhängt: »Meine Beobachtung ist, dass junge sportliche Männer, die so zwischen zwanzig und fünfunddreißig sind, sich in einem sehr klassisch männlichen Sinne gerne für unantastbar halten. Die gehen ganz stark davon aus, dass sie das nicht betrifft«, merkte sie an. Diese Einstellung sei zwar zum Teil statistisch unterfüttert, da ja tatsächlich weniger junge Leute schwere Krankheitsverläufe hätten, aber dieses Gefühl von Unantastbarkeit sei trotzdem verhängnisvoll. »Wenn sie die Krankheit weniger ernst nehmen, infizieren sie sich möglicherweise nicht nur selbst, sondern stecken auch andere an.«