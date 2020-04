Genosse Monteurdada

»Ein großer Maler wollte ich auf jeden Fall werden«, erinnert sich John Heartfield (1891–1968) im O-Ton in einer virtuellen Ausstellung der Akademie der Künste (AdK), die seit 20. März unter johnheartfield.de zugänglich ist. Zeiten der geschlossenen Museen erfordern neuartige Angebote.

Mit der Übernahme der AdK Ost fiel im Herbst 1993 auch der Nachlass des revolutionären Künstlers John Heartfield an die AdK West. Der radikale Dadaist war mit antifaschistischen Fotomontagen weltberühmt geworden. »Unter dem Einfluss der imperialistischen Kriege begannen die Pfeiler der bürgerlichen Kultur zusammenzubrechen«, hatte er 1931 rückblickend die Entwicklung seines Ansatzes geschildert: »Wenn ich Fotodokumente sammle und sie klug und geschickt gegenüberstelle, wird die agitatorisch-propagandistische Einwirkung auf die Massen enorm sein.« Frühzeitig hatte er als Mitglied der KPD in seinen Montagen die aufstrebende NSDAP, aber vor allem deren kapitalkräftige Unterstützer kenntlich gemacht.

Mit großem Talent gestaltete Heartfield zeitlos moderne Buchcover für den legendären Malik-Verlag, den sein fünf Jahre jüngerer Bruder Wieland Herzfelde 1916 gegründet hatte. Die beiden waren nie etwas anderes als Kriegsgegner – Heartfield konnte der Einberufung in den Ersten Weltkrieg durch Simulation eines Nervenleidens entgehen –, sie unterschieden sich darin auch von George Grosz und anderen Expressionisten. Grosz lernten sie 1916 über Else Lasker-Schüler kennen. Der Beginn einer langen Freundschaft und fruchtbaren Zusammenarbeit. Ab 1917 gab Herzfelde die Zeitschrift Neue Jugend heraus, sein Bruder war für die Grafik verantwortlich. Mit Grosz entwickelte Heartfield die Montage zu einer stilbildenden Technik, die seine regelmäßigen Beiträge zur Arbeiter-Illustrierten-Zeitung (AIZ) prägten.

Eine im Juni 1920 zu der Ersten Internationalen Dada-Messe in den Räumen des »Finanzdada« Otto Burchard realisierte Rauminszenierung war Resultat dieser Technik. Die 3-D-Collage brach genauso mit den Kunstkonventionen wie die Selbstinszenierung der Dadaisten. Grosz nannte sich »Marschall«, Heartfield »Monteurdada« und Raoul Hausmann »Dadasoph«. Die satirische Avantgardekunst trug ihnen Kritik von allen Seiten ein, auch von der KPD-Zeitung Rote Fahne. Die Dada-Genossen nahmen dies damals eher mit Genugtuung auf – als Zeichen, vieles richtig gemacht zu haben. Heartfield war gleich nach Gründung in die KPD eingetreten und hatte sein Parteibuch noch aus den Händen Rosa Luxemburgs empfangen, die kurze Zeit später im Januar 1919 wie Karl Liebknecht ermordet wurde. Auch wenn der Dadaismus bei manchen Kommunisten mit eher biederem Kunstgeschmack auf Unverständnis stieß, stellte Heartfield sein Talent in den Dienst der Partei, produzierte Grafiken für die Rote Fahne, schuf Wahl- und Werbeplakate.

Am Karfreitag 1933 konnte er mit einem Sprung vom Balkon seiner Wohnung einem SS-Trupp entkommen und floh nach Prag, wo er weiter für Willi Münzenbergs AIZ arbeitete und Malik-Buchumschläge gestaltete. Ab 1938 lebte er im Exil in London, wo er bei der Arbeit für den Freien Kulturbund seine spätere Frau Tutti kennenlernte, mit der er 1950 in das andere Deutschland, die DDR, zurückkehrte. 1957 würdigte die Deutsche Akademie der Künste das Werk des Künstlers, der bis zu seinem Tod in der Friedrichstraße 129 leben sollte, mit einer großen Ausstellung und nahm damit frühere, in der DDR erhobene Vorwürfe des Formalismus stillschweigend zurück.

6.200 Werke und Objekte aus Heartfields Nachlass können seit Ende 2018 unter heartfield.adk.de online recherchiert und besichtigt werden. Die große Ausstellung der AdK zum Erfinder der aufklärenden Fotomontage soll noch in den Niederlanden und London zu sehen sein. Im Internet sind die fünf Kapitel – Leben, Werk, Exil und Rückkehr sowie Nachlass – grafisch ansprechend aufbereitet. Unbedingt zu empfehlen ist auch der Katalog mit vielen erhellenden Aufsätzen, etwa einem von Andrés Mario Zervigón über die »produktiven Beziehungen« zwischen Heartfield und Münzenberg. Webausstellung und Katalog trösten etwas darüber hinweg, dass man die Schau am Pariser Platz in Berlin bis auf weiteres nicht besuchen kann.