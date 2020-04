Hilfslieferung des Tages: Pasta-Sonderzüge

DB Schenker/ALDI SÜD Insgesamt seien mehr als 200 Tonnen Pasta über die Alpen transportiert worden

Vorbei die Zeit, in der man die Überproduktionskrise in jedem Supermarkt bestaunen konnte. Seit die Pandemie auch die Bundesrepublik erreicht hat, sehen hierzulande etliche Regalmeter aus, wie man das sonst nur aus antikommunistischen Propagandavideos kennt. So herrscht in den Läden mancherorts gähnende Leere, nachdem diese Überfälle von zuvor in die heimische Isolation beorderten Hamsterhorden über sich ergehen lassen mussten. Ganz oben auf der Liste von Millionen Preppern: Nudeln.

Doch Nachschub ist unterwegs: Die Discounterkette Aldi karrt gemeinsam mit der Deutschen Bahn AG massenhaft Pasta in Sonderzügen nach Deutschland. Die erste Lieferung umfasste mehr als 300 Paletten mit mehr als 400.000 Paketen Fusilli, Penne und Spaghetti, »insgesamt mehr als 200 Tonnen Pasta, in zehn Waggons«, wie Aldi Süd am Donnerstag mitteilte. Die Hilfslieferung stamme direkt aus italienischer Produktion. Der Hersteller erfreue sich der Sicherheit, »dass wir seine Produkte weiter zuverlässig abnehmen, und unsere Kunden können sich auf Nachschub verlassen«, heißt es in der Mitteilung. Nicht fehlen darf dabei der Hinweis, dass es für Hamsterkäufe von Nudeln »nach wie vor keinen Anlass« gebe.

Doch das Nachsehen haben bei genauerem Blick alle, die nicht zufällig in Süddeutschland ihr Isolationszelt aufgeschlagen haben. Denn die Versorgungstrucks steuern lediglich Verteilzentren von Aldi Süd an, die die Pasta an mehr als 650 Filialen weitergeben. Wie die Republik nun künftig mit ausreichend Teigwaren, Klopapier und Desinfektionsmittel versorgt werden soll, steht ohnehin in den Sternen. Und so warten Millionen Menschen geduldig auf Sonderzüge aus Russland mit nachhaltig produziertem, hochprozentigem Alkohol oder auf die Luftbrücke, die uns ­Toilettenpapier aus skandinavischem Urwaldholz liefert.