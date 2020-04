Covid-19 an Bord

Bullit Marquez/AP Photo/dpa Kriegsschiff in Not: USS »Theodore Roosevelt«

Erinnert sich noch jemand an das Lagerfeuergröllied »Wir lagen vor Madagaskar und hatten die Pest an Bord«? Es ist 1934 entstanden, die Hitlerjugend sang es ausgiebig und es diente der Vertonung der laufenden Barbarei. Man kann dem alten Ohrwurm Aktualität nicht absprechen. Nach dem Motto »Wir lagen im Westpazifik und hatten Corona an Bord«. Der Kommandant des auf der Insel Guam stationierten US-Flugzeugträgers »Theodore Roosevelt« hatte das Pentagon ersucht, angesichts von gut 100 Infektionsfällen innerhalb der Besatzung der Evakuierung eines Teils davon an Land zuzustimmen. Ansonsten drohten Verluste (»casualties«), zitieren US-Medien aus dem Brandbrief des Offiziers. Denn, klar, an Bord sind die Bedingungen für eine Infektion ideal: 5.000 Leute auf engstem Raum, Quarantäne ein Fremdwort.

Doch das US-Verteidigungsministerium ließ sich Zeit mit der erforderlichen Genehmigung. Statt dessen begannen Geheimdienstler, Nebelkerzen zu werfen: »Drei Beamte, die Einsicht in das Dossier hatten«, erzählten der Washington Post, China habe »der Welt« schöngerechnete Daten über die Erkrankungsfälle im eigenen Land geliefert. Das habe die USA in Sicherheit gewiegt, ansonsten hätte man schon anderthalb Monate früher Maßnahmen einleiten können, wetterte US-Außenminister Michael Pompeo.

Das ist so dreist wie lächerlich. Erstens haben US-Geheimdienste schon im Januar ihren Präsidenten gewarnt, was da im Anrollen war. Nur hat der beliebt, die Sache zu bagatellisieren. Zweitens haben chinesische Forscher in der Kleinigkeit von 14 Tagen das Genom des Virus entschlüsselt und die Daten weltweit zur Verfügung gestellt. Die USA versuchten mutmaßlich derweil, eine Tübinger Biotechfirma aufzukaufen, um sich Exklusivrechte auf einen möglichen Impfstoff zu sichern. Und drittens glaubt wahrscheinlich nicht einmal Pompeo, dass die USA innerhalb von sechs Wochen ein öffentliches Gesundheitswesen auf die Beine stellen könnten, wenn sie das 75 Jahre lang versäumt haben. 1947 hatte Präsident Harry Truman kurzzeitig versucht, ein Krankenversicherungssystem nach europäischem Vorbild einzuführen, scheiterte aber am Widerstand im Kongress, dem das alles zu teuer und »unamerikanisch« erschien. Schließlich stand der Kampf gegen den »Kommunismus« auf der Tagesordnung, da mussten Prioritäten gesetzt werden.

Die setzt Trump jetzt auch. Wie die Agentur AP am Mittwoch meldete, will er Kriegsschiffe vor die Küste Venezuelas schicken. Angeblich, um den Drogenschmuggel von dort in die USA einzudämmen. Man muss das verstehen. Angesichts der unterirdischen hygienischen Verhältnisse in »God’s own country«, inzwischen dem Land mit den meisten SARS-CoV-2-Infizierten weltweit, ist das, was international als Kanonenbootdiplomatie erscheint, nach innen aktive Pandemiebekämpfung. Hauptsache, die Risikopatienten sind außer Landes.