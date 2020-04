»Menschen mit wenig Einkommen ist nicht geholfen«

Sebastian Gollnow/dpa Smartphones für den Kampf gegen die Pandemie einzusetzen heißt, ärmere Teile der Bevölkerung von der Maßnahme auszuschließen

Seit Ende März wird seitens der Bundesregierung, aber auch von Datenschützern und Unternehmen diskutiert, wie sich durch mobile Endgeräte anfallende Daten zur Eindämmung der Coronapandemie nutzen lassen. Im Gespräch ist derzeit die Einführung einer sogenannten Tracking-App. Was hat es damit auf sich?

Dabei geht es darum, Kontakte zwischen Infizierten und noch nicht Infizierten verlässlich rekonstruieren zu können und damit die Verbreitung des Virus zu verlangsamen. Wer Kontakt zu einem infizierten Mitmenschen hatte, soll darüber benachrichtigt werden. Letztlich ist das Ziel, Einschränkungen des gesellschaftlichen Lebens wieder zu lockern.

Welche Anforderungen müsste eine solche Anwendung für Geräte wie Smartphones erfüllen?

Es darf keinen Zwang geben, die App zu installieren. Und sie darf auch nicht in anderen Anwendungen versteckt sein. Zudem dürften nur die Daten – dezentral auf den einzelnen Geräten – gespeichert werden, die zur bloßen Kontaktnachverfolgung notwendig sind: Zu welchem Zeitpunkt sind sich zwei Personen zu nahe gekommen.

Zur Transparenz gehört neben der vollständigen Offenlegung des Programmcodes auch die Eigentumsfrage. Wer sollte eine »Corona-Tracking-App« betreiben?

Derzeit berät ein informelles Konsortium darüber, dem auch verschiedene Forschungsgesellschaften angehören. Öffentlich geförderte Institute als Betreiber halte ich für ein gutes Modell, vor allem weil sie kein kommerzielles Interesse verfolgen. Darüber hinaus muss eine Sicherheitsüberprüfung der Tracking-App durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik erfolgen. Ein quelloffener Programmcode würde zudem jedem erlauben, Aufbau und Funktionsweise der Software unabhängig zu prüfen. Kommerzielle Interessen – wie sie beispielsweise die geheimdienstnahe US-Firma Palantir verfolgt – müssen draußen bleiben. Andernfalls droht eine Ausweitung der anlasslosen Massenüberwachung.

Welche der bisher diskutierten Ansätze hat Sie überzeugt?

Das ist der einer Reihe von Datenschützern. Das technische Prinzip dahinter setzt auf die Bluetooth-Funkschnittstelle gängiger Smartphones. Die App würde auf diesem Wege anhand einer zufällig generierten Nutzerkennung in regelmäßigen Abständen ein jeweils neues, kurzes Datensignal an die Umgebung aussenden. Ein anderes Gerät in der Nähe greift das Signal auf und legt dazu einen Eintrag in der lokalen Datenbank an. Falls jemand positiv auf das Coronavirus getestet wurde, kann derjenige in der App eine Meldung an alle seine Kontakte auslösen. Diese erfahren dann, dass jemand aus ihrem Kontaktumfeld infiziert ist. Das wären anonyme Benachrichtigungen, die nur von den Nutzern selbst ausgelöst werden können.

Nun verfügt längst nicht jeder in der Bundesrepublik lebende Mensch über ein Smartphone.

Derzeit nutzen wohl bis zu 62 Millionen hierzulande eines. Alle anderen fallen entsprechend aus dem derzeit diskutierten System. Menschen mit geringem Einkommen, in Obdachlosigkeit oder überhaupt prekären Verhältnissen ist damit nicht geholfen. Die Einführung einer solchen App kann daher nur ein Baustein von vielen für eine umfassende Eindämmungsstrategie sein. Die Ressourcen der Gesundheitsämter müssen ausgebaut werden, die zuständig für die Kontaktnachverfolgung sind. Das können sie im Moment auch aufgrund der Vielzahl der Fälle nicht leisten.

Viele dürften sich ein Ende von Ausgangssperren, Kontaktverboten und geschlossenen Kitas wünschen. Das soll durch die »Corona-App« möglich sein. Was spricht also gegen ihre Einführung?

Große Datenmengen wecken Begehrlichkeiten, bei Staaten und kommerziellen Akteuren. So wird bereits laut darüber nachgedacht, den Einsatz der App zu erzwingen oder Ämtern den Zugriff auf die Daten zu gewähren. Es geht am Ende darum, die Büchse der Pandora nicht zu öffnen. Denkbar ist zudem, dass sich Menschen in trügerischer Sicherheit wiegen, weil es diese technische Lösung gibt. So könnten sich Nutzer zu sehr auf die Benachrichtigung durch die App verlassen und andere Maßnahmen zur Eindämmung des Virus vernachlässigen.