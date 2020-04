Mangel und Verzweiflung

Mike Segar/REUTERS Leere Straßen in New York während der Pandemie: Die 5th Avenue in Manhattan am 25. März

Die Covid-19-Pandemie breitet sich in den USA immer stärker aus. Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten ist in dem Land mitsamt seiner sogenannten Außengebiete wie Puerto Rico und Guam sowie weltweiter Militärstützpunkte inzwischen weltweit die höchste – noch höher als in Italien und Spanien. Am Donnerstag mittag registrierte die Johns-Hopkins-Universität 216.722 Infizierte in den Vereinigten Staaten und mehr als 5.100 Menschen, die bisher an der neuartigen Lungenkrankheit gestorben sind.

Das Dilemma des Landes zeigt sich wie in einem Brennglas an der Lage der Besatzung des Flugzeugträgers »USS Theodore Roosevelt«. Kapitän Brett Crozier hatte laut Medienberichten in einem Brandbrief an das Pentagon bereits am Montag Alarm geschlagen und um die sofortige Evakuierung des nuklearbetriebenen Schiffs gebeten. Bei den mehr als 4.000 Besatzungsmitgliedern waren laut dem San Francisco Chronicle mehr als hundert Infektionen festgestellt worden.

Crozier bat um Erlaubnis, die Besatzung auf der Pazifikinsel Guam unter Quarantäne zu stellen. »Wir befinden uns nicht im Krieg.« Es müssten jetzt keine Seeleute sterben, warnte der Kapitän der New York Times zufolge. Doch US-Verteidigungsminister Mark Esper verweigerte bis Dienstag die Evakuierung. Niemand auf dem Schiff sei »ernsthaft krank«, wie der US-Sender CBS Espers Ferndiagnose zitierte. Der wahre Grund für die Ablehnung: Es gibt auch auf Guam weder genug Krankenbetten noch das notwendige medizinische Personal. Vor allem mangelt es an Schutzkleidung und Testsets. Wie überall im »Land der Tapferen«.

Dazu hatte die Koordinatorin der Regierungsmaßnahmen gegen die Pandemie, Deborah Birx, bereits am Dienstag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit US-Präsident Donald Trump erklärt, durch die Pandemie könnten in den USA »zwischen 100.000 und 240.000 Menschen sterben«. Auch Trump, der die Gefahr wochenlang geleugnet hatte, gab sich besorgt: »Ich möchte, dass jeder Amerikaner auf die harten Tage vorbereitet ist, die vor uns liegen«. Das würden »zwei sehr harte Wochen«. Er hoffe aber, dass danach »wieder Licht am Ende des Tunnels zu sehen« sein werde. Die Ausdauer der US-Bevölkerung werde auf eine harte Probe gestellt, so der Präsident mit versteinertem Gesichtsausdruck. Es sei »eine Frage von Leben und Tod«, für die nächsten 30 Tage die Richtlinien für Kontaktbeschränkungen zu befolgen.

In New York City, dem derzeitigen Epizentrum der Pandemie in den USA, verdoppelte sich die Opferzahl in nur drei Tagen auf mehr als 1.900. Weit mehr als 12.000 Patienten liegen inzwischen in den Krankenhäusern der Stadt. Deren Kapazitäten reichen jedoch für die wachsende Zahl der Infizierten nicht aus. Deshalb werden vorhandene Einrichtungen mit zusätzlichen Betten ausgestattet und provisorische Kliniken aufgebaut. Ein Lazarettschiff der US-Marine hat im New Yorker Hafen angedockt. Besonders prekär ist die Lage der 70.000 Obdachlosen in den rund 450 Unterkünften der Stadt.

Vor diesem Katastrophenszenario richtete Andrew Cuomo, der Gouverneur des US-Bundesstaates New York, die eindringliche Warnung an andere Regionen der USA, an der dramatischen Lage New York Citys zeige sich »ihr Morgen«. Mit der verzweifelten Frage, wie viele noch sterben müssten, »damit Sie verstehen, dass Sie eine Verantwortung haben«, wandte sich Cuomo direkt an »medizinisches Personal aus dem ganzen Land«. Wer in Gemeinden »ohne medizinischen Notstand« lebe, der komme »bitte jetzt zur Unterstützung nach New York!« Die Stadt brauche dringend Entlastung für Ärzte und Pflegekräfte, die »längst am Limit« seien.

Hilfe kam nun ausgerecht aus dem Land, das Präsident Trump neben der Volksrepublik China permanent zur Wurzel allen Übels erklärt. Als »kleine Sensation« meldete die Agentur dpa, dass ein russisches Frachtflugzeug, vollgepackt mit Schutzmasken und anderer medizinischer Ausrüstung, am Mittwoch abend (Ortszeit) in New York gelandet sei. Der stellvertretende russische UN-Botschafter Dmitri Poljanskii twitterte, die Lieferung sei eine »Geste der Solidarität« mit den New Yorkern, die sich derzeit in einer sehr schwierigen Lage befänden.