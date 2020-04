Syrien weiter unter Druck

Baderkhan Ahmad/AP/dpa Desinfektion der Straßen im syrischen Kamischli, um die Verbreitung des Coronavirus aufzuhalten (24.3.2020)

Angesichts der enormen gesundheitlichen Herausforderungen durch das neuartige Coronavirus hatte UN-Generalsekretär António Guterres bereits am 23. März zu einem weltweiten Waffenstillstand aufgerufen. Im Kampf gegen das Virus und für den gesundheitlichen Schutz der Menschen in den Entwicklungsländern, in Kriegs- und Krisengebieten müssten alle Akteure kooperieren.

In Syrien erklärten daraufhin die kurdisch geführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDK), dem UN-Aufruf in den Gebieten im Nordosten des Landes, die weiter von ihnen und US-Spezialeinheiten kontrolliert werden, zu folgen. In der syrischen Provinz Idlib wird seit dem 6. März ein zwischen Ankara und Moskau ausgehandelter Waffenstillstand weitgehend eingehalten. Patrouillenfahrten der türkischen und russischen Militärpolizei entlang der Autobahn »M 4«, der neuen Waffenstillstandslinie, werden von der Dschihadistenmiliz Haiat Tahrir Al-Scham behindert.

Einen Luftangriff in der Nacht zum Mittwoch nutzte die Miliz, um ihrerseits syrische Armeestellungen bei Sarakeb anzugreifen. Laut der syrischen Nachrichtenagentur SANA hatten israelische Kampfjets aus dem libanesischen Luftraum nordöstlich von Beirut zwölf Raketen auf die syrische Luftwaffenbasis Schaairat gefeuert. Die syrische Armee teilte mit, die Luftabwehr habe acht der Raketen abgefangen. Laut dpa berichteten namentlich nicht genannte Quellen, die der syrischen Regierung nahestehen sollen, Ziel des Angriffs sei ein geheimes Treffen von hochrangigen iranischen und Hisbollah-Kommandeuren gewesen, ein iranischer Kommandeur sei getötet worden. Die iranischen Kuds-Brigaden, die Syrien militärisch beraten, dementierten die Angaben.

Eine israelische Armeesprecherin sagte, sie kommentiere Berichte ausländischer Medien nicht. Israel verletzt seit Jahren regelmäßig sowohl den libanesischen als auch den syrischen Luftraum und ignoriert damit die staatliche Souveränität beider Länder. Proteste aus Beirut und Damaskus beim UN-Sicherheitsrat blieben folgenlos.

Die Vereinten Nationen warnten derweil vor den humanitären Folgen einer möglichen Covid-19 Epidemie in Syrien. Die bisher bestätigten zehn Infektionsfälle bezeichnete der UN-Nothilfekoordinator Mark Lowcock am 31. März als »Spitze des Eisbergs«. Die WHO unterstützt Syrien mit der Ausbildung von medizinischen »Frontarbeitern«, mit Labors und Quarantänezentren.

Sogenannte Geberländer haben der UNO bislang 340 Millionen US-Dollar zusätzlich zugesagt. Knapp die Hälfte davon, 150 Millionen US-Dollar, kommen von der BRD, 100 Millionen US-Dollar von Großbritannien. Das Geld ist für die Flüchtlingslager rund um Syrien und für die Lager in Idlib und im Nordosten gedacht. Eine Zunahme der grenzüberschreitenden Hilfslieferungen aus der Türkei nach Idlib wurde angekündigt.

Bei einer Videokonferenz des UN-Sicherheitsrates am Montag erklärte der britische UN-Vertreter James Roscoe, das Risiko einer Covid-19-Epidemie in dem Land sei darauf zurückzuführen, dass Russland und Syrien seit langem Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen zerstört hätten. Frankreich forderte, Damaskus dürfe nicht über Hilfslieferungen bestimmen dürfen, das verstoße gegen »humanitäre Prinzipien«.

Der russische UN-Botschafter Wassilij Nebensja forderte, angesichts der gesundheitlichen Notlage alle Sanktionen gegen Damaskus aufzuheben. Sie lähmten nicht nur die syrische Wirtschaft, sie verhinderten auch die Lieferung von Medizin und medizinischer Ausrüstung. »Wir erinnern Sie noch einmal daran, dass Syrer nicht nur in Idlib, sondern in ganz Syrien leben«, so der Botschafter.

Der deutsche UN-Diplomat Jürgen Schulz wies das zurück. Die Sanktionen richteten sich nicht gegen die Bevölkerung, sondern »gegen die Führung in Damaskus, eine Führung, die der schlimmsten Menschenrechtsverbrechen schuldig ist, die man sich nur vorstellen kann. Die humanitäre Situation in Syrien ist einzig und allein das Ergebnis der Politik von Damaskus (….)«. Solange die syrische Regierung ihr »brutales Verhalten« nicht ändere, würden die Sanktionen nicht aufgehoben.