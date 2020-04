Pandemie unter Besatzung

Mohammed Salem/REUTERS Selbsthilfe in der Not: Ein palästinensischer Arbeiter stellt Schutzanzüge in Gaza her (29. März)

Ist die Lage besonders hart, flüchten sich die Leute häufig in Galgenhumor. Ein Witz, der in diesen Coronazeiten in Gaza kursiert, geht so: Die Mutter tadelt ihr Kind, den Mundschutz nicht so lange zu tragen – die Geschwister seien schließlich auch mal dran. Der ernste Hintergrund: Palästina steht der Infektionswelle fast hilflos gegenüber. Es fehlt an allem.

»Die nächsten Tage werden gefährlich«, warnte der Sprecher der palästinensischen Autonomiebehörde, Ibrahim Melhem, am Mittwoch auf Twitter. Zum jüdischen Pessach-Fest, das am 8. April beginnt und am 16. April endet, werden rund 50.000 Palästinenser auf der Westbank zurückerwartet, die in Israel arbeiten. Die Autonomiebehörde fürchtet, dass die Zahl der Infizierten mit der Rückkehr der Arbeiter sprunghaft steigen könnte. Die Furcht ist begründet, denn am Mittwoch sind 15 Palästinenser positiv getestet worden, die in einem Schlachthof im in der Westbank gelegenen israelischen Industriegebiet Atarot gearbeitet hatten.

Damit stieg nach offiziellen Angaben die Zahl der Infizierten in Palästina auf 134 Personen, davon zwölf in Gaza. Eine Frau starb. Im Vergleich zu Israel, wo bereits weit über 5.000 Menschen positiv getestet wurden, sind das verhältnismäßig wenige, wohl auch, weil die Testkapazität gering ist. Vergangene Woche hatten den Ärzten nur noch wenige hundert Teststreifen zur Verfügung gestanden. Ein nicht näher benannter Offizieller der Autonomiebehörde bestätigte aber am Montag gegenüber der Times of Israel, China habe nun über geheime Kanäle 10.000 neue Teststreifen geliefert.

»Tut alles, was nötig ist, damit dieses Inferno nicht zu euch kommt«, schickte der in Italien arbeitende palästinensische Arzt Talal Soufan am Montag über die israelische Tageszeitung Haaretz eine Warnung an die Westbank. Soufan weiß, wovon er redet, er praktiziert in der Nähe von Bergamo, wo bereits über 2.000 Menschen an dem Virus gestorben sind. »Im Nahen Osten, mit seinem weniger entwickelten Gesundheitssystem, würde es hundertmal härter zuschlagen«, prognostiziert Soufan düster. Er habe vor einiger Zeit ein Hospital in Nablus besucht: »Sie haben kein Personal, kein Material, keine Instrumente, um das Coronavirus zu bekämpfen.«

Das gilt noch mehr für den Gazastreifen, wo fast zwei Millionen Menschen auf engstem Raum zusammengepfercht sind. Das Gesundheitswesen ist durch die jahrelange israelische Blockade gelähmt und durch die dauernden militärischen Angriffe teilweise zerstört. Als Folge stehen in den öffentlichen Krankenhäusern nur 2.500 Betten zur Verfügung, stellt die »International Crisis Group« in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht fest. Die NGO mit Sitz in Brüssel berät unter anderem die EU und die Vereinten Nationen.

»Israel sollte die Blockade aufheben und erlauben, dass dringend benötigte medizinische Ausrüstung und Zubehör nach Gaza hineinkommen können«, so die NGO. »Als Besatzungsmacht hat Israel die Pflicht, sich um die Bevölkerung unter ihrer Kontrolle zu kümmern.« Das sei auch in Israels Interesse, denn das Virus kenne keine Grenzen.

Als am 21. März die ersten beiden Infektionen in Gaza bestätigt wurden, schauten manche noch leicht amüsiert auf die Ausgangssperren, die rund um den Globus erlassen wurden. »Liebe Welt, wie fühlt es sich an, unter Quarantäne zu sein? Herzliche Grüße aus dem seit 14 Jahren belagerten Gaza«, twitterte etwa die Journalistin Aya Isleem zwei Tage später.

Inzwischen ist die gespielte Lässigkeit weitgehend verschwunden. Im Internet verbreitete Videos aus dem sonst quirligen Gaza zeigen deutlich weniger Menschen auf den Straßen. Die regierende Hamas verbot inzwischen das Freitagsgebet und ließ Cafés und Restaurants schließen. Hamsterkäufe blieben jedoch offenbar die Ausnahme, weil die wenigsten Geld dafür zur Verfügung haben. »Die meisten Palästinenser in Gaza können sich nicht einmal die vor Ort hergestellten Desinfektionsmittel leisten, geschweige denn importierte Reiniger, Handschuhe und Masken«, beschreibt die International Crisis Group die Lage.