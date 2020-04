Kinderhilfswerk fordert höheren Hartz-IV-Satz

Berlin. Der Hartz-IV-Regelsatz für Kinder sollte nach Ansicht des Deutschen Kinderhilfswerks angesichts der Coronakrise um 100 Euro aufgestockt werden. Die von der Bundesregierung bisher auf den Weg gebrachten finanziellen Unterstützungsleistungen für Familien mit Kindern seien ein Schritt in die richtige Richtung, sagte Thomas Krüger, Präsident des Deutschen Kinderhilfswerks, am Donnerstag. Sie müssten aber ausgeweitet werden, denn sie könnten Armut an vielen Stellen nicht verhindern. (dpa/jW)