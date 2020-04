USA: Anträge auf Erwerbslosenhilfe verdoppelt

Washington. In den USA sind die Erstanträge auf Erwerbslosenhilfe wegen der Coronakrise erneut drastisch angestiegen. Ihre Zahl hat sich in der Woche bis 28. März von 3,3 Millionen auf nunmehr 6,65 Millionen etwa verdoppelt, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag mitteilte. Bis vor wenigen Wochen hatte die Zahl der Erstanträge noch regelmäßig unter 100.000 pro Woche gelegen. Rund drei Viertel der rund 330 Millionen US-Bürger unterliegen nun von Bundesstaaten verhängten Ausgangsbeschränkungen. Entlassungen sind in den USA in der Regel wesentlich schneller möglich als etwa in Deutschland. In den Vereinigten Staaten gibt es bislang auch keine Regelung wie das Kurzarbeitergeld. (dpa/jW)