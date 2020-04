Flucht vor Verantwortung

Laszlo Balogh/REUTERS Ausgesperrt: Migranten am Zaun an der ungarisch-serbischen Grenze (bei Mórahalom, 22.2.2016)

Polen, Ungarn und Tschechien haben EU-Recht verletzt, weil sie die Übernahme von Asylbewerbern aus Italien und Griechenland ablehnten. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) gab am Donnerstag einer Vertragsverletzungsklage der EU-Kommission gegen die drei osteuropäischen Staaten statt, die einen Beschluss aus dem Jahr 2015 zur Verteilung von Asylbewerbern innerhalb der EU nicht umgesetzt hatten. Die EU-Innenminister hatten damals gegen den Widerstand osteuropäischer Staaten die Umverteilung von Asylbewerbern aus Italien und Griechenland innerhalb der EU beschlossen. Rund 160.000 Geflüchtete sollten nach einem Quotensystem in andere Mitgliedstaaten gebracht werden. Polen und Ungarn nahmen im Rahmen dieser Beschlüsse keine Asylbewerber auf, Tschechien lediglich zwölf.

Ungarn hält die Verurteilung durch den EuGH im Streit um die Verteilung von Asylbewerbern für bedeutungslos. »Der Spruch hat keine weiteren Konsequenzen«, erklärte Justizministerin Judit Varga am Donnerstag. Ähnlich äußerte sich der Sprecher der polnischen Regierung.

Unterdessen bleibt die Lage an der griechisch-türkischen Grenze weiter angespannt. Nach Informationen der Bundesregierung hat die türkische Luftwaffe im März über der griechischen Ägäis ein Flugzeug der EU-»Grenzschutzagentur« Frontex verfolgt. Wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Frage des Bundestagsabgeordneten Andrej Hunko (Die Linke) hervorgeht, die der Deutschen Presseagentur vorliegt, folgten zwei türkische Flugzeuge »über mehrere Minuten« einem Aufklärungsflugzeug der dänischen Luftwaffe, das dort für Frontex im Einsatz war. »Die türkisch-griechische Land- und Seegrenze ist mittlerweile extrem militarisiert«, kritisierte Hunko. Die griechische Regierung lasse »zur Abschreckung« Tausende von Flüchtlingen in Lagern auf den Ägäis-Inseln unter schlimmsten Bedingungen hausen.

Die von Deutschland zugesagte Aufnahme Minderjähriger verzögert sich derweil weiter. EU-Innenkommissarin Ylva Johansson hatte zuletzt die Hoffnung geäußert, dass die ersten Kinder in dieser Woche in die Aufnahmeländer gebracht werden könnten. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) bezeichnete dieses Ziel am Donnerstag allerdings als »nicht mehr realistisch«.(AFP/dpa/jW)