Jesse Winter/REUTERS

Am Mittwoch (Ortszeit) haben in Surrey im kanadischen British Columbia Obdachlose und Unterstützer kurzzeitig ein ehemaliges Gemeindezentrum besetzt. Wie der Fernsehsender CTV News online berichtete, wollten die Besetzer mit der Aktion auf die Gefahr aufmerksam machen, die die Coronaviruspandemie für Menschen darstellt, die auf der Straße oder in schlechten Wohnverhältnissen leben. Auf einem Transparent stand »Besetzen um Covid-19 zu überleben« (siehe Bild). Noch am Abend verließen die Personen das Gebäude, nachdem die Polizei mit Verhaftungen gedroht hatte. (jW)