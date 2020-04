Regierung lässt Saisonarbeiter einreisen

Berlin. In diesem und im kommenden Monat sollen jeweils 40.000 Saisonarbeiter aus Osteuropa nach Deutschland einreisen dürfen. Darauf haben sich Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) und Innenminister Horst Seehofer (CSU) am Donnerstag verständigt. Laut einem Konzeptpapier der beiden Ressorts dürfen die Arbeitskräfte ausschließlich in Gruppen und mit dem Flugzeug einreisen. Vorgesehen ist außerdem eine Gesundheitsprüfung. Liegen Anhaltspunkte auf eine Coronainfektion vor, soll die Einreise verweigert werden. Die Betroffenen müssen demnach in den ersten 14 Tagen nach ihrer Ankunft getrennt von anderen Beschäftigten arbeiten und dürfen den Betrieb nicht verlassen. Des weiteren strebt die Bundesregierung an, für April und Mai jeweils rund 10.000 Menschen aus dem Inland für die Landwirtschaft zu gewinnen – etwa Erwerbslose, Studierende, Asylbewerber oder Kurzarbeiter. (dpa/jW)