Feindbild Maduro

Miraflores Palace/Handout via REUTERS Muss sich an vielen Fronten gegen Attacken wehren: Präsident Nicolas Maduro am 13. März in Caracas

Die Berichterstattung westlicher Medien über die Coronaviruspandemie erinnert an den 1914 von US-Senator Hiram Johnson geprägten Satz, dass das erste Opfer des Krieges die Wahrheit sei. Im Krieg wähnt sich US-Präsident Donald Trump, der das von ihm lange als »chinesisch« bezeichnete Virus als »unsichtbaren Feind« betrachtet, »der die USA von außen angegriffen« habe. Auch hiesige Medien wähnen sich in ihren netten Büros gern im Kriegsmodus und verbreiten nur noch schlecht getarnte Propaganda. So unterstellen sie der kubanischen Regierung für deren Hilfe in globalen Krisenregionen »Hintergedanken«. Die ARD-»Tagesschau« bezeichnete die Ankunft von 15 russischen Flugzeugen mit Ärzten, Beatmungsgeräten und Medikamenten in Italien am Sonnabend auf ihrer Internetseite als »Inszenierung der Extraklasse«, hinter der politisches »Kalkül« stecke. Während die auf Profitmaximierung getrimmten Gesundheitssysteme der westlichen Welt versagen, schlagen sie die Propagandaschlacht auf allen Kanälen. Dabei gerät Venezuela zunehmend in den Fokus.

Als Präsident Nicolás Maduro am 16. März die von der Weltgesundheitsorganisation WHO empfohlene »soziale und kollektive Quarantäne« verhängte, bat er zugleich darum, die Krise nicht zu politisieren. »Die Pandemie macht weder ideologische noch politische oder soziale Unterschiede«, sagte der Staatschef. Doch zu diesem Zeitpunkt waren die Propagandabüchsen bereits gespannt. Am 20. März, als Venezuela die ersten 33 Coronavirusinfektionen beklagte, veröffentlichte die Washington Post einen Leitartikel, in dem die Herausgeber warnten: »Die rasche Ausbreitung der Epidemie (in Venezuela, jW) stellt eine besonders beängstigende Aussicht dar.«

Elf Tage später, am 31. März, meldete die renommierte Johns-Hopkins-Universität in Baltimore für Venezuela 135 Infizierte und drei Todesfälle. Das Nachbarland Brasilien verzeichnete zu diesem Zeitpunkt bereits 4.681 Angesteckte sowie 167 Todesopfer und Kolumbien 798 bestätigte Fälle sowie 14 Verstorbene. Während sich das Virus in diesen beiden Ländern zunehmend rasanter ausbreitete, schrieb die Washington Post, für Venezuela gäbe es »nur einen Weg nach vorn«, um zu verhindern, »dass die Epidemie eskaliert«, nämlich den von Washington geförderten Oppositionspolitiker Juan Guaidó »zur Mitarbeit bei der Suche nach internationaler Hilfe zu gewinnen«.

Präsident Maduro reagierte heftig, bezeichnete den Artikel als Teil einer Aggression und sprach von einer »Schmutzkampagne«, die »eindeutig die Handschrift von Elliot Abrams trägt«, Trumps »Sondergesandten für Venezuela«. Was zunächst wie Übertreibung aussah, stellte sich nach weiteren Veröffentlichungen westlicher »Leitmedien« als nachvollziehbarer Verdacht heraus.

Einen Tag nach der Post spekulierte die in Miami erscheinende Tageszeitung Nuevo Herald über einen »durch die Coronaviruspandemie begünstigten Regime-Change in Venezuela«. Probleme bei der Nahrungsmittel- und Medikamentenversorgung würden dort zum »Zusammenbruch der Krankenhäuser, Plünderungen und sozialen Unruhen« führen. Die vom Virus verursachte Lungenkrankheit Covid-19 habe damit das Potential, »eine Situation größerer Verwundbarkeit für das Regime zu schaffen und die Machtdynamik in Venezuela radikal zu verändern«, folgerte die Zeitung.

In Teilen nahezu wortgleich verbreitete Anne-Katrin Mellmann aus dem einschlägig bekannten ARD-Studio in Mexiko-Stadt über tagesschau.de diese politisch motivierten Spekulationen auch in Deutschland. Andere Mainstreammedien wie Bild, Spiegel, FAZ und Taz zogen diszipliniert mit. Obwohl Kolumbien und vor allem Brasilien mit erheblich mehr Infizierten Anlass zur Besorgnis geben sollten, überwiegen in deutschsprachigen Medien Artikel über die auch in Venezuela tatsächlich existierenden Versorgungsmängel. Dabei waren gerade die Gesundheitssysteme beider Nachbarn durch die Beendigung der Kooperation mit Kuba kollabiert, bevor die Pandemie den Kontinent erreicht hatte.

Unverdrossen werden von diesen Medien Nahrungsmittelknappheit, Wassermangel und Stromausfälle dem »Versagen« der Regierung angelastet. Die Auswirkungen verschärfter US-Sanktionen, terroristische Bombenanschläge »Oppositioneller« sowie Angriffe von Paramilitärs, die aus Kolumbien agieren, unterschlägt man meist geflissentlich ebenso, wie den Diebstahl staatlicher Einnahmen durch Washingtons Günstling Guaidó. So geht Desinformation.

Als Washington am vergangenen Donnerstag ein Kopfgeld auf Maduro und weitere venezolanische Politiker aussetzte und der Präsident sich mit harschen Worten dagegen wandte, gaben deutsche Medien richtig Gas. »Maduro wütet gegen Trump«, verdrehte tagesschau.de am Freitag die Fakten. Tatsächlich, so stellte ein Leserkommentar zu diesem Beitrag richtig, hätte die Überschrift korrekt lauten müssen: »Trump wütet gegen Maduro«. Spiegel online ließ Guaidó am selben Tag in einem umfangreichen Interview für die kurz zuvor von UN-Generalsekretär António Guterres scharf kritisieren US-Sanktionen gegen Venezuela werben und zum Sturz der Regierung aufrufen.

Nach seinen durch Fotos dokumentierten Verbindungen zu Terroristen kolumbianischer Drogenkartelle, den von anderen Oppositionellen erhobenen Korruptionsvorwürfen oder seiner Verantwortung für Anschläge auf die Stromversorgung wurde der selbsternannte »Interimspräsident« nicht einmal gefragt. Klar, beim Spiegel war Washingtons Zögling unter Freunden.