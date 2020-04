Per Arnesen/ZDF/arte Zwei Brüder wachsen auf dem Land auf: »1864«

Die Korsaren – Angriff der Menschenhändler

Die Barbaresken-Korsaren verbreiteten seit Ende des 16. Jahrhunderts Angst und Schrecken. Ihre begehrteste Beute waren Sklaven von den Küsten Europas – aber auch aus Island –, die für die Herrscher der nordafrikanischen Korsarenstaaten ein Vermögen wert waren. Durch die Augen des Seemannes Hark Olufs, der von den Barbaresken versklavt wurde, bekommt der Zuschauer Einblick in die Welt der Korsaren. D 2015.

Arte, 20.15 Uhr

Leschs Kosmos

Corona: Was weiß die Wissenschaft?

Herr Lesch ist immer etwas zu besserwisserisch im Habitus. Aber, ganz klar: Er tut Gutes und bringt die Botschaft rüber. Mal sehen, was seine Erkenntnisse zur Pandemie sind.

3sat, 20.15 Uhr

Monitor

Eines der letzten ernstzunehmenden Politmagazine im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Diesmal mit zahlreichen Aspekten rund um die gegenwärtige Coronakrise: Wie sie die Armut hierzulande verschärft, wie weit der Staat mit seinen Eingriffen in die Grundrechte geht, wie Hedgefonds als Trittbrettfahrer agieren und wie die Menschen in Südeuropa heute unter den Folgen der EU-Kürzungspolitik zu leiden haben.

Das Erste, 21.45 Uhr

1864

Eine tragisch und gut erzählte Geschichte aus dem vergessenen der sogenannten Einigungskriege, dem gegen Dänemark. Die Brüder Laust und Peter leben in einem dänischen Dorf und sind beide in die Gutsverwaltertochter Inge verliebt, die ihre Liebe erwidert. Als die Brüder in den Krieg gegen Preußen und Österreich ziehen, bleibt Inge in ihrem Heimatdorf zurück und erfährt, dass sie von Laust schwanger ist. Bald darauf bringt ein Freund der Familie die Nachricht, dass beide Brüder im Krieg gestorben sind. DK/N/S/D 2014.

Arte, 22.40 Uhr

Menschen hautnah

Jung, obdachlos sucht Familie: Pinkys schwerer Weg von der Straße

37.000 junge Menschen leben in Deutschland ohne feste Unterkunft. Viele sind ganz aus dem durchlöcherten Sozialsystem gefallen – so wie Pinky, der die meiste Zeit am Essener Hauptbahnhof verbrachte. Ein Filmteam begleitete den jungen Mann zwei Jahre lang und traf ihn wieder, nachdem er es geschafft hatte, eine Therapie zu machen. D 2020.

WDR, 22.45 Uhr

Kurt Weill – Von Dessau an den Broadway

Der aus Dessau stammende Kurt Weill hatte Brecht nicht nötig – aber geholfen hat er doch. 1935 mussten der Komponist und seine Frau Lotte Lenya emigrieren und gingen nach New York. Es gelang, beruflich wieder Fuß zu fassen – der Broadway wurde ihre Bühne. Weill-Experten wie Ute Lemper und Stephen Hinton berichten über den bedeutenden Künstler – einer der wenigen, der Brecht Paroli bieten durfte. D 2020.

MDR, 23.05 Uhr