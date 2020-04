»Ich glaube, mich hat eine Fledermaus gebissen«

Arnd Wiegmann / REUTERS Woher hat er das?

Katharina Bendixen (geb. 1981 in Leipzig) schreibt Bücher für Kinder und Erwachsene, David Blum (geb. 1983 in Potsdam) arbeitet als Redakteur in einem Verlag und als Reisebuchautor. Gemeinsam mit ihren beiden Kindern (4 und 1) leben sie in Leipzig.

22.3., David:

Wochenende im Ausnahmezustand: Radtour an den Cospudener See. L. findet das Kohlekraftwerk Lippendorf am Horizont schön: Als ob die Häuser (er meint die mächtigen Schornsteine) aus Eis wären. Um das Klima kümmern wir uns später, eine Katastrophe nach der anderen! J. will direkt ins Wasser und stürzt – zum wievielten Mal in diesen Tagen? – direkt aufs Gesicht. Auf dem Rückweg rätseln wir ein wenig am Ende meines Romans herum, aber L. ist so müde, dass er die ganze Zeit dazwischenredet.

23.3., Katharina:

Die Kinder müssen täglich nach draußen, David und ich wissen nicht, ob die neuen Regeln in Sachsen ein Picknick noch erlauben. Also locke ich den Großen mit Geschichten. Die Figuren darf er sich aussuchen. Heute: Helge und Franz, zwei Bären, die im Wald ein Abenteuer erleben. (Warum eigentlich keine Bärinnen?) Begeistert schreit er mich an: »Erzähl, Kathi, erzähl weiter!« Nach anderthalb ­Stunden kapituliere ich, kann mir nichts mehr ausdenken und hoffe, dass aus diesem Quatsch eine Kinderbuchidee entsteht. Wieso hat eigentlich die Autorin nie Ausgangssperre?

25.3., David:

Am Nachmittag eine Stunde bei Eiseskälte im Hof. Feuer, Wasser, Sturm mit den Nachbarskindern. L. denkt sich weitere Sensationen aus: Fahrrad, Monster, Vogelhaus. Ich verkneife mir, »Pandemie« vorzuschlagen. Auf der knappen Spielfläche, die den Kindern bleibt, parken zwei Autos – unsere Gesellschaft in der Nussschale. Ein Nachbar macht derweil die alte Sitzbank erdbebensicher, hat schon zwei Löcher im Boden mit Zement geschlossen, Baumaterialien für ein Hochbeet liegen in seinem Auto bereit. Wenn das so weitergeht, müssen wir den Hof nach dem Lockdown nie wieder verlassen. Meldung: Vietnam exportiert keinen Reis mehr. Katharina weist mich darauf hin, dass wir so gut wie nie Reis essen. Nachrichtenkonsum weiter reduziert.

26.3., Katharina:

In einem Roman lese ich den Satz: »Maria nimmt mich in den Arm.« Und denke: Sind die verrückt, sich einfach so zu umarmen! Beängstigend, wie schnell sich dieser Zustand normal anfühlt. Es ist schon selbstverständlich, den ganzen Tag mit den Kindern zu verbringen – wahnsinnig anstrengend, aber auch schön. Und der Große ist sowieso glücklich, er geht nicht gern in den Kindergarten. Alle Freunde sagen mir am Telefon, dass es den Kindern besser geht als sonst. Selbst den Schulkindern reicht es, gelegentlich mit ihren Freunden zu telefonieren. Was sagt das aus über die Gesellschaft, in der unsere Kinder aufwachsen?

27.3., David:

Noch immer ergreift mich leichte Panik, sobald ich im Supermarkt ein ­leeres ­Regal sehe. Dass es Mangel geben kann, will einfach nicht in meinen Kopf, der 37 Jahre lang nicht über einen Sonntag hinausdenken musste. Auf dem Weg zum Schreibatelier staune ich über die vielen Menschen auf der Straße. Ein Umzug wird erledigt, ein Plausch gehalten, mit etwas mehr Abstand als üblich. Beim Verlag herrscht Funkstille; wenn nicht der Newsletter regelmäßig erschiene, könnte man meinen, der Laden hätte zugemacht. Seit Mitte März Kurzarbeit, und der Reisebuchverlag hat geschrieben, dass vorläufig die Produktion eingestellt wird. Von den Rettungspaketen der Regierung werden wir nichts abbekommen, bislang fallen wir durch alle Raster.

28.3., Katharina:

Zeit der Ausschreibungen: »Corona Creative«, »#BleibtDaheeme«, »#stayhomeandbecreative«, und das ist nur eine Auswahl aus Sachsen. Corona bringt nichts Neues, nur noch mehr Konkurrenz. Digitale Kulturclips für die Quarantäne, Lesungen im Live­stream, die Krise als Chance – ich will es nicht hören, sehe kinderlose Autoren in ihren Wohnungen sitzen und schreiben, schreiben, schreiben, sehe meine zwei besten Freundinnen, beide Lehrerinnen, die kaum noch arbeiten und dabei das volle Gehalt bekommen. Und ich sehe mich, seit kurzem mitunter so missgünstig, dass ich vor mir selbst erschrecke.

30.3., David:

Spiele nachmittags mit den Kindern im Park Verstecken. Einmal lassen sich L. und J. gemeinsam suchen, ich behalte sie immer im Auge, während ich so tue, als könnte ich sie nicht finden. Plötzlich habe ich einen Kloß im Hals – wie sie da so hilflos in den Büschen herumstehen und nichts wissen von Viren und Nationalstaaten und leeren Supermarktregalen und von den Konflikten, die auf uns zukommen werden. Auf dem Rückweg niest L. und sagt: »Ich glaube, mich hat eine Fledermaus gebissen.« Woher hat er das? Er blickt mir ins Gesicht, prüft, ob da neben meinem Lachen etwas ist, das ich vor ihm verberge.

31.3., Katharina:

Ich komme schlechtgelaunt mit den Kindern in den Hof – das Losgehen war wieder ein Kampf, trotz Aussicht auf eine neue Bärengeschichte. Auf der Bank sitzt ein Nachbar mit einem älteren Mann, den ich nicht kenne und der gerade irgendwelche Formulare ausbreitet – offenbar ein Anlageberater. Mir fällt ein, dass dieser Nachbar mir neulich erklärt hat, dass man jetzt Aktien kaufen müsse. Meine Laune verschlechtert sich: Was, wenn dieser Anlageberater uns gerade das Virus ins Haus schleppt? Ich verfrachte den Kleinen in den Kinderwagen und drücke dem Großen sein Laufrad in die Hand. Ich will keine weitere Minute auf unserem Hof verbringen. Aber der Große trödelt, und ich motze ihn an. Später schäme ich mich und will ihm mein Verhalten erklären, weiß aber nicht wie.