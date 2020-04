Alles muss raus

Maxim Shemetov/REUTERS Maximale Förderung angekündigt: Anlage des weltgrößten Erdölkonzerns Saudi Aramco in Abkaik

Angesichts stark sinkender Nachfrage und eines beispiellosen Preisverfalls will Saudi-Arabien seinen Erdölexport weiter steigern. Ein Sprecher des Energieministeriums kündigte am Montag an, dass das Königreich ab Mai 600.000 Fass (Barrel; 159 Liter) täglich (bpd) mehr verkaufen und damit die Gesamtmenge des exportierten Öls auf 10,6 Millionen bpd erhöhen wolle.

Die Meldung ist etwas verwirrend, da es sich um eine nachträgliche Zulage auf eine ohnehin schon geplante und teilweise begonnene Steigerung der Ausfuhr handelt. Tatsächlich exportierte Saudi-Arabien in den ersten drei Märzwochen durchschnittlich sieben Millionen bpd und in der vierten Woche des vergangenen Monats mehr als neun Millionen bpd. Die jetzt angekündigten 600.000 bpd beziehen sich auf einen angestrebten Sockel von zehn Millionen bpd.

Woher diese zusätzliche Menge kommen soll, erläuterte ein Sprecher des saudischen Energieministeriums am Montag: Zum einen will das Königreich bei der Stromerzeugung Erdöl teilweise durch Erdgas ersetzen. Außerdem sinkt die heimische Ölnachfrage, weil auch dort energieverbrauchende Aktivitäten, vor allem im Transportwesen, wegen der Coronakrise reduziert werden.

Gleichzeitig plant das Land, seine Ölförderung von zwölf auf 13 Millionen bpd zu erhöhen, wie die staatliche Ölgesellschaft Aramco am 11. März bekanntgab. Ein Zeitziel nannte das Unternehmen nicht. Noch kurz zuvor war nur von einer geplanten Steigerung um 300.000 bpd die Rede gewesen.

Saudi-Arabien kämpft mit allen verfügbaren Mitteln darum, seinen Anteil am Weltmarkt zu vergrößern, nachdem Anfang März der Versuch gescheitert war, Russland für eine gemeinsame Senkung der Ölförderung zu gewinnen. In den meisten Medien werden diese Vorgänge als »Preiskrieg« der Saudis gegen Russland dargestellt. In Wirklichkeit handelt es sich mindestens genauso um einen Preiskrieg gegen die USA, und in gewisser Weise führen Russland und Saudi-Arabien diesen Konkurrenzkampf gegen den Weltmarktführer bei aller Gegensätzlichkeit auch gemeinsam.

Die aktuelle negative Preisentwicklung gefährdet viele Ölunternehmen der USA schon jetzt. Sie könnte dazu führen, dass die Vereinigten Staaten den Platz eins, den sie offiziell seit 2018 vor allem durch den in den letzten zehn Jahren zunehmenden Einsatz des Fracking-Abbaus erobert hatten, wieder an die Saudis abgeben müssen. Manche Experten gehen davon aus, dass die US-Förderung, die zurzeit bei etwa 13 Millionen bpd liegt, bis Ende 2021 auf 10,5 Millionen bpd sinken könnte.

Der Preis der für Nordamerika maßgeblichen Referenzsorte (Orientierungswert) WTI (West Texas Intermediate) fiel am Montag zum zweiten Mal in diesem Jahr unter die Marke von 20 US-Dollar pro Fass auf 19,85 Dollar. Auch die international wichtigste Referenzsorte Brent Crude, die Anfang März, kurz vor dem Scheitern der Einigung zwischen Riad und Moskau, noch 52 Dollar pro Fass kostete, hat sich in wenigen Wochen um rund die Hälfte verbilligt. Das ist der tiefste Stand seit 2002. Am Mittwoch mittag wurde Brent mit 25,12 und WTI mit 20,32 Dollar notiert. Auf diesem Niveau ist das Fracking des Schieferöls (Shale Oil) für fast alle US-Unternehmen weit unter der Rentabilitätsgrenze. Vielen, die schon vor der Krise überschuldet waren, droht der Bankrott. Die Folgewirkungen erfassen auch die Firmen, die Maschinen und andere Ausrüstung für die Ölförderung herstellen, verkaufen oder verleihen.

Motor des Preisverfalls sind nicht in erster Linie die Produktionssteigerungen der Saudis und in geringerem Umfang auch Russlands, sondern die stark sinkende Nachfrage aufgrund der Lähmung des Wirtschaftslebens durch die weltweiten Notstandsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Coronaviruspandemie. Normalerweise lag der globale Verbrauch von Erdöl in den letzten Jahren grob abgerundet bei täglich 100 Millionen Fass. Experten rechnen damit, dass er in den allernächsten Monaten um 20 bis 25 Millionen bpd sinken könnte. Das wäre der heftigste Einbruch in der Geschichte der Erdölnutzung.