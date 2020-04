Mietrebell des Tages: René Benko

HANS KLAUS TECHT/EPA/dpa Finanzinvestor und Immobilienmagnat René Benko ist Milliardär – Miete für seine Warenhauskette »Galeria Karstadt-Kaufhof« will er aber nicht zahlen

Mit einem Privatvermögen von rund fünf Milliarden Euro gilt der Finanzinvestor und Immobilienmagnat René Benko als drittreichster Österreicher. Und jeder Cent ist wohlverdient. Der Mann versteht sein Geschäft und weiß, wie man aus jeder noch so schwierigen Situation Kapital schlägt. Davon profitiert auch die Warenhauskette »Galeria Karstadt-Kaufhof«, die Benko vor gut einem Jahr unter das Dach seiner Signa Holding brachte.

Schließlich stehen Mieter in der BRD während der Coronakrise unter besonderem Schutz: Wer wegen der Pandemie nicht zahlen kann, darf ­vorübergehend nicht vor die Tür gesetzt werden. »Karstadt Kaufhof« ist auch Mieter, und was für einer: Die Kette unterhält bundesweit rund 100 mehrstöckige Filialen und macht dort Milliardenumsätze. Es steht ja nirgends, dass der Coronamieterschutz nur für finanzschwache Privatpersonen gilt. Da kann sich die Bundesjustizministerin noch so sehr über die moralischen Mängel von Leuten wie Benko empören. Unternehmen wie Deichmann und Co. machen es nicht anders.

Da der smarte Österreicher es aber wirklich faustdick hinter den Ohren hat, lässt er es bei der momentanen Mietaussetzung nicht bewenden. Schließlich hat ein milliardenschwerer Handelskonzern eine andere Marktposition als die kleine Arbeiterfamilie von nebenan. An den Teil des Gesetzes, der besagt, dass die ausgesetzte Miete nach der Krise nachzuzahlen sei, will sich »Karstadt Kaufhof« daher nicht halten.

Dass Benko als Immobilienbesitzer ein solches Verhalten der eigenen Mieter großzügig tolerieren würde, ist wohl eher unwahrscheinlich. Milliardär wird man eben nicht von ungefähr. Parallel zum Rendite-mit-der-Miete-Gebaren bemüht sich der findige Investor derzeit übrigens redlich um Staatsknete als Krisenhilfe. Der Bundesregierung ist durchaus zuzutrauen, dass er auch die bekommt.