Die Zeit danach

Ciro De Luca/REUTERS Einer von 18 Millionen Italienern, die bereits vor der Coronakrise von Armut und sozialer Ausgrenzung betroffen waren (Neapel, 30.3.2020)

Italien habe mit derzeit mehr als 77.000 Infizierten und fast 12.500 Toten den Höhepunkt der Ausbreitung des Coronavirus erreicht. Das hat am Mittwoch die staatliche italienische Nachrichtenagentur ANSA berichtet. Einen bisherigen Höhepunkt erreichte auch das mit der Krise wachsende Elend, insbesondere im Süden des Landes.

Während Premierminister Giuseppe Conte allen Bürgern »die notwendige medizinische Versorgung und sozialen und wirtschaftlichen Schutz verspricht«, kommt es, wie der Bürgermeister von Palermo auf Sizilien, Leoluca Orlando, erklärte, zu einer »unvorstellbaren Explosion der Armut«. Medien berichteten, verzweifelte Menschen bedienten sich am Wochenende in Supermärkten ohne zu bezahlen. Premier Conte erklärte im Anschluss, »Familien in Not« würden Lebensmittelgutscheine im Wert von 25 Euro erhalten.

Das dürfte der bekannte Tropfen auf dem heißen Stein sein. Die im Notfallpaket der Regierung in Höhe von 50 Milliarden Euro für die Armen vorgesehenen 400 Millionen seien völlig unzureichend und würden in zwei bis drei Wochen aufgebraucht sein, so Orlando.

Laut Statistiken lebten 2019 etwa achtzehn Millionen Italiener in Armut und waren von sozialer Ausgrenzung betroffen. Fünf Millionen von ihnen befinden sich laut Caritas Italia in »absoluter Armut«. In Süditalien bedeutet das ein Monatseinkommen von 554 Euro. Das reicht nicht einmal für eine einfache Wohnung. Es sind die Hunderttausenden Arbeitslosen, die Obdachlosen, die Schwarzarbeiter, deren Familien jetzt völlig mittellos sind.

»Diese sozial Benachteiligten, die ohnehin bereits von der Gesellschaft ausgegrenzt werden, trifft es besonders hart in einer Zeit, da das gesamte Wohlfahrtssystems ernsthaft geschwächt ist«, erklärte Pietro Saitta, Professor für Soziologie an der Universität von Messina, gegenüber junge Welt. Sie, »die jetzt am dringendsten auf Unterstützung angewiesen sind, werden völlig ausgeschlossen«. In den Plänen der Regierungen sind sie kaum »präsent« und werden der »öffentlichen Wohltätigkeit überlassen«.

Unterdessen dreht sich in Italien weiter alles darum, wie die Wirtschaft, und vornehmlich die Konzerne, am besten vor den Auswirkungen der Krise geschützt und ihre Gewinnverluste aufgefangen werden können. Diesbezüglich hat – kaum dass ein »kleiner Hoffnungsschimmer« in Sicht ist – auch Matteo Renzi schon konkrete Vorstellungen. Der für seine Kumpanei mit dem Industriellenverband Confindustria bekannte Expremier (2014–2016) und Chef der von dem sozialdemokratischen Partito Democratico (PD) abgespaltenen rechtslastigen Partei »Italia Viva« (Lebendiges Italien) fordert, die Produktion in allen Unternehmen wieder aufzunehmen. Premier Conte lehnte zwar ab und will die allgemeine Quarantäne bis Ostern, möglicherweise auch darüber hinaus, aufrechterhalten, aber für den Sektor »der produktiven Aktivitäten« solle sie »nicht lange dauern«.

Überhaupt wird in Italien wieder über die Zeit nach der Eindämmung des Virus gesprochen. Wie gehabt ist eines der Themen die anhaltenden Auseinandersetzungen in der EU um den Umgang mit der Krise. Conte bezieht hier eine kritische Position gegenüber der BRD und deren Ablehnung der »Corona-Bonds«. Ihn treibt laut ANSA die Sorge, sollte die Reaktion »nicht kohärent, energisch und koordiniert« erfolgen, »werde Europa auf dem globalen Markt immer weniger wettbewerbsfähig« sein. Conte gab zu bedenken, in einem »Eurobondmechanismus« müssten »die Deutschen keinen einzigen Euro für italienische Schulden zahlen«, sondern zusammenarbeiten, um »günstige Marktbedingungen« zu bekommen.