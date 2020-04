Tödliche Ausgangssperre

Themba Hadebe/AP/dpa Schwerbewaffnete Soldaten patrouillieren am 28. März im Wohnviertel Alexandra in Johannesburg

Als Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa am Donnerstag vergangener Woche in Johannesburg vor die gut 600 Soldaten des Armeestützpunkts Doornkop trat, hatte er eine zweigeteilte Botschaft. Sie sollten das Volk verteidigen im »Krieg« gegen den »unsichtbaren Feind«, das Coronavirus, erklärte der Staatschef wenige Stunden bevor eine strikte 21tägige Ausgangssperre in Kraft trat. Die Soldaten sollten dabei »nett sein«, instruierte Ramaphosa die vor ihm aufgereihten Armeeangehörigen, die seinen Appell stellvertretend für die gesamte Truppe entgegennahmen. Doch der Präsident erklärte auch, was mit denen passieren solle, »die ihr Glück auf die Probe stellen wollen«: »Stubst sie in die richtige Richtung. Sagt ihnen, dass sie den Staat herausfordern, dass sie den Präsidenten herausfordern.«

Grundrechtsverletzungen

Keine vier Tage später zählte Südafrika bereits drei Tote, die vorgeblich der Durchsetzung der Ausgangssperre zum Opfer gefallen waren. Die Täter stammten zwar nicht aus den Reihen des Militärs, sondern trugen die Uniformen der Polizei und in einem Fall eines privaten Sicherheitsdienstes. Dennoch ist die Sorge im Land groß, dass die Ausgangssperre zu weitgehenden Grundrechtsverletzungen führen kann. Von tödlichen Übergriffen durch Soldaten wurde bisher zwar nicht berichtet, in »sozialen Medien« kursieren jedoch etliche Videos, die zeigen, wie Armeeangehörige Zivilisten schlagen oder zu entwürdigenden Handlungen zwingen. Der Sprecher der Unabhängigen Ermittlungsstelle für Polizeivergehen (IPID), Sontaga Seisa, erklärte am Montag, nicht nur insgesamt 21 neue Beschwerden gegen Polizeiangehörige erhalten zu haben, sondern auch »eine signifikante Zahl an Meldungen außerhalb unseres Mandats«. Die IPID ist nicht befugt, gegen Militärs zu ermitteln.

Doch selbst der Polizist, gegen den im Zusammenhang mit den tödlichen Schüssen auf einen 40jährigen Mann im Township Vosloorus bei Johannesburg am Sonntag ermittelt wird, bleibt zunächst auf freiem Fuß. Anders als der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes, der die Tat gemeinsam mit ihm verübt haben soll, musste er am Dienstag nicht einmal persönlich vor Gericht erscheinen. Dabei sind die Vorwürfe drastisch. Nachdem Einsatzkräfte beim Versuch, eine Kneipenrunde aufzulösen, nach eigenen Angaben angegriffen worden seien, sollen die beiden Männer ihr flüchtendes Opfer bis auf dessen Grundstück verfolgt haben. Eine Schwester des Opfers schilderte gegenüber dem Nachrichtenportal Eyewitness News, wie die Großmutter versucht habe, den Schwerverletzten auf die Veranda des Hauses zu ziehen, wo einer der Angreifer dann nachgesetzt und aus Nahdistanz auf den am Boden liegenden Mann geschossen habe. Dabei seien auch vier Kinder zwischen fünf und elf Jahren durch Munitionssplitter verletzt worden. Dem Nachrichtenportal IOL berichteten Nachbarn des Opfers, dass der beschuldigte Polizist vor Ort bekannt sei und auch den Getöteten kannte.

Polizeigewalt

Einer der beiden weiteren getöteten Männer soll nach Polizeiangaben Beamte mit einem Messer bedroht haben, ehe er erschossen wurde. Das dritte Opfer wurde von Polizisten auf dem Heimweg von einem – während der Ausgangssperre verbotenen – Bierkauf erwischt und mit einem Taser attackiert. Beide Fälle ereigneten sich in Armenvierteln von Kapstadt.

Schockierend sind jedoch auch etliche nichttödliche Fälle von Polizeigewalt. In Johannesburg beschrieb ein Anwalt, wie Beamte und Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes vor seinem Grundstück zunächst einem Obdachlosen drohten, dessen Sachen anzuzünden, ehe sie in das Haus des Juristen selbst eindrangen und seine Familie schikanierten. In einem Krankenhaus in der Stadt Welkom in der Provinz Free State feuerten Polizisten gar mit Hartgummigeschossen auf Krankenpflegerinnen. Angaben der Gewerkschaft NEHAWU zufolge hatte die Klinikleitung zuvor versucht, den Transportdienst für ihre Mitarbeiter einzustellen, wogegen das Pflegepersonal beim Klinikchef – letztlich erfolgreich – protestierte. Weshalb sich die Polizei einmischte, sei unklar, erklärte ein Gewerkschaftssprecher. Oppositionsführer John Steenhuisen forderte inzwischen, dass das seit Mitte März wegen der Coronapandemie pausierende Parlament ein Ad-hoc-Komitee einberufen soll, um die Einsatzkräfte zu kontrollieren. Gehört wurde er bisher nicht.