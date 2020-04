Nomaden auf dem Bock

Hannibal Hanschke/REUTERS Staus und miese Löhne – Alltag für mittel- und osteuropäische Lkw-Fahrer, die hierzulande die Versorgung sichern

Schlagbäume stören aktuell den Fluss der Warenwirtschaft und Nachschubwege. An der deutsch-polnischen Grenze etwa. Zahlreiche Lkw-Fahrer aus Polen harrten coronavirusbedingt an den vergangenen beiden Wochenenden 20 bis 40 Stunden im Stau bei Frankfurt an der Oder aus. Oft ohne Imbiß und ohne Sanitäranlagen.

Die Versorgungssicherheit hierzulande garantieren häufig mittel- und osteuropäische Fernfahrer. Wie viele genau, lässt sich »unmöglich beziffern«, sagte Michael Wahl vom Projekt »Faire Mobilität« des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) auf jW-Nachfrage. »Wir wissen aber, dass Transporte für die Automobilindustrie zu einem sehr großen Teil von ausländischen Firmen übernommen werden.« Sowohl der Transport zwischen den Produktionsstätten in Osteuropa und Deutschland als auch der Fahrzeugtransport. Des weiteren werden Lebensmittel häufig von Subunternehmern aus Osteuropa gefahren.

Besonders osteuropäische Fahrer sind darauf angewiesen, für Auftraggeber aus Westeuropa zu arbeiten. Sind sie im Westen auf Achse, erhalten sie Spesen von täglich rund 50 Euro. »Am Ende haben sie ein Einkommen zwischen 1.500 und 2.000 Euro netto«, erzählt Wahl. Fallen die Spesen für die Einsätze in Westeuropa weg, sinkt das Entgelt um 1.000 bis 1.500 Euro, ihnen steht dann nur die heimische Mindestvergütung zu. Im Schnitt seien das 500 Euro, weiß Wahl. »Davon kann man in Osteuropa nicht leben!«

Dieses Spesensystem hält Wahl für gesetzeswidrig, »weil«, wie er erklärte, »die Fahrer für einen Einsatz in Deutschland Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn haben«. Dieser dürfe nicht in Spesen gezahlt werden. »Doch das System ist so verbreitet, dass sich kaum einer in der Lage fühlt, sich zu wehren.«

13 bis 15 Stunden hocken die Fahrer für deutsche Auftraggeber auf dem Bock. Normales Tageswerk. Im Windschatten der Krise wurden jüngst die Lenk- und Ruhezeiten seitens des Bundesverkehrsministerium unter Andreas Scheuer (CSU) »gelockert« sowie die Kabotagevorschriften, also die Regeln für das Erbringen von Transportdienstleistungen innerhalb eines Landes durch ein ausländisches Verkehrsunternehmen, ausgehöhlt. Die direkten Folgen für die Lenker: Aufhebung des Lkw-Fahrverbots an Sonn- und Feiertagen und eine Stunde mehr am Steuer dreimal die Woche. Statt die Beförderung von Gütern und Materialien auf mehr Schultern zu verteilen, werden die Arbeitszeiten der derzeit Beschäftigten »flexibilisiert«, beklagt Wahl: »Das ist unverantwortlich, unfair und unnötig.«

Der Bundesverband Güterverkehr, Logistik und Entsorgung (BGL) veröffentlichte am 17. März einen »Forderungskatalog zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit in Deutschland und Europa«. Darin enthalten sind unter anderem die nun umgesetzten »flexibleren Arbeitszeiten« für die Trucker. Deren Vorstandssprecher Dirk Engelhardt betonte im jW-Gespräch, dass diese Mehrarbeit »nur temporär« sei, jede Woche neu auf einer Konferenz von Bundesverkehrsministerium, den Landesverkehrsministerien und Unternehmerverbänden der Branche beraten werde.

Engelhardt zufolge vertritt sein Verband 8.000 Mitgliedsunternehmen, die in der Regel über einen eigenen Fuhrpark verfügen und nach hiesigen Vorgaben entlohnen und versichern würden. »Alles andere bedeutet modernes Nomadentum.« Außerdem sei eine solche Praxis »negativ für unser Image.« Engelhardt kennt indes zahlreiche inländische Spediteure, die der billigen Frachtpreise wegen, ihre Fahrer bei eigenen Subunternehmen im osteuropäischen Ausland anstellen, um Rechtsgarantien zu unterlaufen.

Diese »Skrupellosigkeit« macht Wahl zu schaffen. »Es ist hart mitzuerleben«, sagte er, »dass diese Menschen keinen Anspruch auf eine soziale Absicherung aus Deutschland haben.« Und das, obwohl sie tagtäglich die Versorgung der Inlandsbevölkerung gewährleisten. Den Vorwurf des Sozialdumpings will der Hauptgeschäftsführer Frank Huster vom Bundesverband Spedition und Logistik (DSLV) nicht auf sich sitzen lassen – gegenüber jW meinte er: »Internationale Arbeitsteilung darf nicht mit rechtswidrigem Verhalten gleichgestellt werden.«

Machtlos will Wahl von »Faire Mobilität« nicht sein: »Wir können die Fahrer sehr gezielt beraten, ihnen mitteilen, wo sie Sozialleistungen, Kurzarbeitergeld oder Ausfallentschädigungen bekommen können.« Das gilt aber nur für jene mit deutschem Arbeitsvertrag. Wahl insistiert deshalb auf die alte Gewerkschaftsforderung nach gleichem Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort – und erinnerte daran: »Ohne Fahrer aus Osteuropa funktionieren unsere Lieferketten und Logistik nicht.«