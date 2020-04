Aus der Immobilienblase

picture alliance / Hannibal Hanschke/dp Die Interessen der Immobilieneigentümer fest im Blick: Wolfgang Steiger

Der CDU-Wirtschaftsrat, dessen Vizepräsident Friedrich Merz ist, vergisst in diesen Tagen, in denen auch in der Union so viel von »Solidarität« die Rede ist, nicht, wo die Prioritäten liegen. Gegenüber der Nachrichtenagentur dpa kritisierte der Generalsekretär des Gremiums, Wolfgang Steiger, am Mittwoch, dass die Bundesregierung im Kontext der Coronakrise auch einen Kündigungsschutz für Mieter vorgesehen hat. Er bezeichnete das sogenannte Mietmoratorium als »eine grundfalsche Weichenstellung« und ließ sich mit diesem Satz zitieren: »Das Gesetz, das von pauschaler Vermieterfeindlichkeit getragen ist, infiziert eine weitere Branche mit Krisensymptomen und beschädigt die Altersvorsorge von vielen Einzelvermietern.«

Die neuen Regelungen gelten ab diesem Mittwoch. Sie sollen massenhafte Rauswürfe aus Mietwohnungen und Gewerberäumen wegen ausstehender Mietzahlungen, mit denen die Regierung vor dem Hintergrund der Coronapandemie zu rechnen scheint, verhindern. Mietern darf danach in den nächsten drei Monaten nicht gekündigt werden, wenn sie die Miete nicht zahlen können. Die Verpflichtung zur Zahlung bleibt aber im Grundsatz bestehen. Mit den neuen Vorschriften erhielten Mieter, Verbraucher und Kleinstgewerbetreibende »eine wichtige Verschnaufpause, die sie benötigen, um staatliche Hilfen und Unterstützungsleistungen in Anspruch nehmen zu können«, erklärte Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD). Die Regelungen stellten sicher, dass Mieter und Gewerbetreibende »in dieser schwierigen Zeit nicht ihr Zuhause oder ihr Betriebs- oder Ladenlokal verlieren«.

Der CDU-Wirtschaftsrat kritisierte die neuen Regelungen. Zuerst lege das Bundesjustizministerium »überhastet ein undurchdachtes Gesetz vor«, erklärte Steiger, dann kritisiere die Ministerin selbst »dessen Anwendung durch Mieter in der Wirtschaft auf unsachliche Weise«. Damit bezog sich der CDU-Politiker auf die Kritik von Lambrecht an den Unternehmen Adidas, Deichmann und H & M, nachdem diese angekündigt hatten, die Mietzahlungen für ihre geschlossenen Filialen vorläufig auszusetzen.

Auch Unionsfraktionsvize Carsten Linnemann kritisierte den Kündigungsschutz für Mieter. Die Möglichkeit, vertragliche Leistungen wegen der Krise zu verweigern, habe »fatale Wirkungen«, sagte der Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Mittwochausgaben). Sie führe zu Unfrieden zwischen Vertragspartnern und verlagere Zahlungsschwierigkeiten einfach weiter. Die privaten Vermieter hätten auch Ausgaben, »für die sie die Mietzahlungen brauchen«. Der Staat solle Personen mit Zahlungsproblemen lieber mit Geld helfen, so Linnemann.

Bei Mietervereinen sorgte die Kritik am Moratorium für Empörung. Angesichts der Probleme, die viele Mieter in der Krise hätten, lasse ihn die Stellungnahme des CDU-Wirtschaftsrats »fassungslos« zurück, sagte Marc Meyer vom Hamburger Verein »Mieter helfen Mietern« am Mittwoch gegenüber jW. Steiger lebe »offenbar in seiner eigenen Immobilienblase«. Die neuen Regelungen bedeuteten lediglich eine Verschiebung der Mietzahlungen für Betroffene der Krise, zudem kämen auch noch »Zinsen von vier Prozent on top«, so Meyer. Dass Vermieter durch die verschobene Zahlung wirtschaftlich in eine Schieflage geraten könnten, sei eine abwegige Annahme. Ebenso abwegig sei der Vergleich mit der Ankündigung von Konzernen wie Adidas, die Mietzahlungen auszusetzen.

Seinen Verein erreichten derzeit viele Anfragen von Mietern, die wegen der Coronakrise in Schwierigkeiten seien, berichtete der Anwalt. Dabei gehe es nicht nur um die Frage, wie bei Verdienstausfällen die Miete aufzubringen ist. Im Moment sei es zudem ein noch größeres Problem als zuvor, eine neue Wohnung zu finden. »Wir hören, dass der Markt praktisch zusammengebrochen ist«, sagte Meyer. Besichtigungen könnten schlicht nicht mehr stattfinden.

DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell nannte die Äußerungen von Steiger und Linnemann am Mittwoch »sozialpolitische Tiefkühlkost«. Viele Menschen wüssten nicht mehr, »wie es nach der Krise weitergehen soll«. Aber das interessiere »Herrn Linnemann und seinen Wirtschaftsrat nicht die Bohne«.