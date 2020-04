Die Maske ist gefallen

Uli Deck/dpa Verschärfte Kontrollen am deutsch-französischen Grenzübergang Lauterbourg (13.3.2020)

Jean Rottner, Regionalpräsident der französischen Region Grand Est, war des Lobes voll, als er zu Wochenbeginn der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Rede und Antwort stand. »Unendlich dankbar« sei er »für die schnelle und unbürokratische Hilfe aus Deutschland«. Sechs Bundesländer hätten sich bereit erklärt, Covid-19-Patienten aus dem besonders hart getroffenen Alsace in ihre Krankenhäuser aufzunehmen, berichtete er: Die Bewohner des Grand Est würden »diese nachbarschaftliche Hilfe nie vergessen«.

Die deutsch-französische Kooperation in der Coronakrise – ein Paradebeispiel für die angebliche europäische Solidarität? Ein kleiner Rückblick darauf, was sich seit Mitte März auf beiden Seiten der Grenze abgespielt hat, zeigt: In Wirklichkeit sehen die Dinge doch ein wenig anders aus. Es begann, als sich Präsident Emmanuel Macron am 12. März in einer Fernsehansprache kritisch gegenüber einer Schließung der Binnengrenzen in der Europäischen Union gezeigt und gefordert hatte, derartige Schritte sollten, wenn überhaupt, dann nur gemeinsam auf EU-Ebene beschlossen werden. Tags drauf verstärkte die Bundesrepublik einseitig und unabgesprochen die Kontrollen an der Grenze zu Frankreich. Tobias Hans, Ministerpräsident des Saarlandes, legte nach und forderte Pendler mit Wohnsitz in Frankreich auf, die etwa bei Ford in Saarlouis oder bei ZF in Saarbrücken arbeiten, zu Hause zu bleiben. In Frankreich war der Unmut über das eigenmächtige deutsche Vorpreschen groß. »Ich bin von meinen eigenen Polizeibeamten darüber informiert worden«, schäumte Josiane Chevalier, Präfektin von Grand Est: Die Bundesregierung hatte es in ihrer Machtvollkommenheit nicht für nötig gehalten, den Betroffenen im Nachbarland auch nur kurz Bescheid zu sagen.

Und so ging es weiter. Am 16. März riegelte Berlin die Grenze zu Frankreich noch stärker ab – diesmal zwar offiziell in Absprach mit Paris, doch der Élysée-Palast äußerte vernehmlich seinen Unmut. Dies übrigens auch, weil die Grenzabriegelung damit begründet wurde, dass das Robert-Koch-Institut großzügig die ganze Region Grand Est zum Covid-19-Risikogebiet erklärt hatte, obwohl gut 60 Prozent der bestätigten Infektionen in einem einzigen ihrer zehn Départements verzeichnet wurden, dem Département Haut-Rhin um Colmar und Mulhouse. Die Einschränkungen für Pendler ins Saarland etwa waren also der sachlichen Begründung nach eigentlich unnötig. Apropos Pendler: Ausnahmen wurden denjenigen Franzosen eingeräumt, deren Jobs in der Bundesrepublik als »systemrelevant« gelten, da sie etwa als Ärzte oder Pflegepersonal arbeiten. Irgendwie bekam es dann aber sogar die Regierung des Saarlandes mit, dass die deutschen Maßnahmen bei den Nachbarn nicht auf Begeisterung stießen. Also hisste man kurzerhand vor Amtsgebäuden die französische Flagge. Der Europaminister des Bundeslandes, Peter Strobel, verbreitete eine Erklärung mit dem Satz »Es lebe die deutsch-französische Freundschaft!«

Irgendwem in Berlin muss es dann doch noch aufgefallen sein, dass es nicht so gut ankommt, wenn die vielgepriesene »deutsch-französische Freundschaft« sich nur noch in der einseitigen Abriegelung der Grenze manifestiert. Entsprechend machte die Bundesregierung Druck und setzte durch, dass sechs Bundesländer insgesamt 50 Covid-19-Patienten aus Frankreich bei sich behandeln. Regionalratspräsident Rottner bemüht sich ebenfalls um Schadensbegrenzung. Die Maske der »europäischen Solidarität« ist freilich einmal mehr gefallen – und ob sich die französische Bevölkerung noch einmal einlullen lässt – wer weiß.