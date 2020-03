»Die Leute merken, dass etwas nicht stimmt«

Jan Woitas/ZB/dpa »Vielleicht muss man in einer solchen Situation ein bisschen kreativer werden.« Das Sportmediensystem ist in gewaltigen Schwierigkeiten

Angesichts der außergewöhnlichen Situation, in der sich der Fußball in ganz Europa befindet, hat Marcel Reif kürzlich mit ernster Stimme gesagt, ihm fehle die Normalität. Wie geht’s Ihnen?

Ich habe das auch festgestellt. Der Fußball, der Sport insgesamt, in den vergangenen Jahren aber vor allem der Fußball, hat meinem Leben eine gewisse Grundstruktur verliehen. Und die fehlt jetzt tatsächlich.

Wenn Sie sehen, was mit Ihrem ehemaligen Arbeitgeber Sky passiert und dass offenbar, weil es keine aktuellen bewegten Bilder gibt, ein Sportmediensystem in gewaltige Schwierigkeiten gerät, was geht Ihnen da durch den Kopf?

Das gilt ja auch für viele Bereiche außerhalb des Sports. In unserem gesamten Erleben merken wir, dass fast alles, was stets selbstverständlich war, wegfällt, unmöglich geworden ist. Ja, ich hab’ mir gedacht: Mei, wenn ich noch bei Sky arbeiten würde, das wäre seltsam. Dann müsste man sich umschauen, wie die finanziellen Dinge für einen selber laufen. Aber für den Sender insgesamt ist das natürlich eine Katastrophe.

Vielleicht muss man in einer solchen Situation ein bisschen kreativer werden und die Bahnen des gewohnten Denkens und Produzierens verlassen. Der Kicker zum Beispiel muss jetzt auch schaun, was er den Lesern anbietet. Im Moment sind Leute gefragt, die auf ganz andere Ideen kommen.

Können Sie sich eine Welt ohne Fußball, ohne professionellen Fußball vorstellen?

Schwer. Weil ich diesen Fußball fast mein gesamtes Berufsleben lang begleitet habe. Insofern fällt es mir nicht leicht, darüber nachzudenken. Das wird auch, glaube ich, nicht der Fall sein, denn wir werden die Krise, wie auch immer, überstehen. Aber der Fußball wird sich vermutlich verändern, vor allen Dingen der Profifußball.

Franz-Peter Tschauner/dpa Sportmoderator Fritz von Thurn und Taxis in Dortmund (13.09.1998)

Inwiefern könnte er sich verändern?

Die Leute merken, dass etwas nicht stimmt, dass man diesen Fußball nicht so gelebt und organisiert hat, wie es vielleicht nötig wäre. Das wird und wurde ja auch immer wieder in solchen Runden wie dem »Doppelpass« oder »Sky 90« und wie sie alle heißen intensiv diskutiert: Wie kann es sein, dass man über die Investoren, die Sponsoren und vor allem die Medien derart viel Geld einnimmt, vornehmlich über das Fernsehen, und dann nicht einmal drei, vier, fünf, sechs Wochen über die Runden kommt? Da fehlt meiner Ansicht nach etwas Grundsätzliches. Da muss man sich eine Menge überlegen – ob und wie man die Struktur des Profifußballs verändert.

Müsste man ihn runterfahren auf ein der Idee des Vereins gemäßes Niveau?

Ja, ja! In diese Richtung müsste es gehen! Ich sage ja schon lange, und andere sagen das auch schon lange, dass das angesichts der Summen, die da herumschweben, irgendwann alles platzen wird. Gut, das Geld ist da und bewegt sich sozusagen in einem Kreislauf, es gibt Bedarf nach Geld und noch mehr Geld, aber die Frage ist: Wo geht dieses Geld am Ende hin? Das habe ich mich immer wieder gefragt. Wo geht dieses Geld hin, das vor allen Dingen die Fernsehanstalten zahlen – und damit im übrigen im Gegenzug nie einen Gewinn machen? Das darf man ja auch nicht vergessen. Soweit ich weiß, kann keine Fernsehanstalt und kein sonstiger Anbieter mit dem Fußball noch Geld verdienen. Es geht einzig und allein ums Image. Man muss dabeisein. Du musst von diesem großen Fußballkuchen irgend etwas abbekommen, damit du halbwegs vorzeigbare Einschaltquoten hast – und dergleichen mehr.

Auf jeden Fall ist das sehr ungesund. Und wo geht das Geld hin? Das Geld geht in die Kassen der Spieler und der Berater, in erster Linie. Dieses System ist schon seit Jahren krank.

Wenn ich Sie richtig verstehe, klagen Sie implizit so etwas wie bürgerliche Tugenden ein. Aber die sind doch obsolet in einem Konzern- und Spekulationsfußball, der sich für solcherlei nicht mehr die Bohne interessiert, oder?

Genau. Ich frage mich immer: Wer interessiert sich hier wofür? Geht es tatsächlich nur noch ums Geld? Und ist es das wert? Man merkt es ja an den Fans, die unzufrieden sind. Aber das kommt ja nicht von ungefähr. Denn der Fußball hat sich von denen, die ihn lieben und unterstützen, immer weiter entfernt.