Deutlich mehr Anfragen zu Diskriminierung

Stuttgart. In Baden-Württemberg suchen Betroffene verstärkt Hilfe bei den Antidiskriminierungsbüros. Seit dem Start der organisierten Beratung vor fünf Jahren seien die Fallzahlen nach Informationen der Stuttgarter Nachrichten (Montagausgabe) geradezu explodiert. Die Anzahl der Beratungsfälle habe sich »zwischen 2015 und heute verdreizehnfacht«, zitierte das Blatt den Sprecher des Landessozialministeriums in Stuttgart, Markus Jox. Die Zahl liege inzwischen jährlich »im mittleren dreistelligen Bereich bei weiterhin steigender Tendenz«. Die Gründe, weswegen sich Betroffene an die Büros wenden, seien unterschiedlich. Ratsuchende meldeten sich »jedoch ganz besonders aufgrund der ethnischen Herkunft und von Rassismus«, so Jox. (jW)