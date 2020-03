Nachschlag: Vier Fäuste gegen China

Warner Bros. Pictures Hinter einem Menschenhändlerring stoßen Roger Murtaugh und Martin Riggs (Mel Gibson) auf ein mörderisches Komplott

»Lethal Weapon«, eine US-Action-Klamotte, die sich über vier quälende Teile schleppte, kam 1998 mit einem amerikanisch-chinesischen Showdown zu einem Abschluss. Die Cops Martin Riggs (Mel Gibson) und Roger Murtaugh (Danny Glover) geraten an einen Fall mit Menschenschmuggel, der sich als riesiger Falschgeldskandal entpuppen wird. Dabei verdreschen die beiden allerlei chinesische Mafiosi, bis ihnen dann der Mafiaboss höchstpersönlich gegenüber steht. Der kann Kung-Fu und steckt beide locker in die Tasche, wird aber schließlich aufgespießt und erschossen. In sich unlogische Story, die erkennbar zwar einerseits den Chinesen einen mitgeben soll – die Charaktere sind stereotyp wie im Hollywood der 50er Jahre gezeichnet. Andererseits waren die Neunziger noch nicht die Zeit, in der gleich ganz China als Feindbild der USA gezeichnet wurde, deshalb wohl die Konstruktion eines Mafiaplots. Das ist heute anders, insofern war »Lethal Weapon 4« ein beinahe unpolitischer Film. (sc)