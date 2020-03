Polen verschärft Covid-19-Maßnahmen

Warschau. Polen hat die bisher geltenden Maßnahmen zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus weiter verschärft. Unter anderem dürften Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren das Haus nur noch unter Aufsicht eines Erwachsenen verlassen, sagte Ministerpräsident Mateusz Morawiecki am Dienstag. Trotz dieses Vorgehens sieht Morawiecki keinen Grund, den Ausnahmezustand zu verhängen. Das würde verfassungsrechtlich bedeuten, dass die für den 10. Mai geplante Präsidentenwahl in Polen nicht stattfinden könnte. Vertreter der Opposition fordern eine Verschiebung der Abstimmung. Die rechte Regierungspartei PiS hält aber bislang an dem Termin fest. Der von ihr gestellte Amtsinhaber Andrzej Duda führt in allen Umfragen. (dpa/jW)