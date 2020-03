Tschechische Armee bekommt neue Waffen

Prag. Die Soldaten des NATO-Mitgliedsstaats Tschechien erhalten in den nächsten Jahren neue Handfeuerwaffen. Die Regierung in Prag stimmte einem Rahmenbeschaffungsvertrag mit dem heimischen Hersteller Ceska zbrojovka in Uhersky Brod zu, wie das Verteidigungsministerium am Dienstag mitteilte. Damit werde – verteilt über einen Zeitraum bis 2025 – der Kauf von mehr als 16.000 Sturmgewehren »CZ Bren 2«, knapp 2.000 passenden Granatwerferaufsätzen und mehr als 21.000 Pistolen ermöglicht. Die Beschaffungskosten belaufen sich ohne Mehrwertsteuer auf knapp 86 Millionen Euro. (dpa/jW)