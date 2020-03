Johnson unter Druck wegen Pandemie

London. Der britische Premierminister Boris Johnson gerät wegen erheblicher Mängel bei der Bekämpfung der Coronapandemie immer stärker unter Druck. Nach Angaben der Ärztegewerkschaft »British Medical Association« fehlt es in Kliniken und bei Hausärzten an Ausrüstungen wie Masken und Einmalhandschuhen. Krankenschwestern hatten berichtet, dass sie ohne Schutz Patienten versorgen mussten. Wie die Ärzteorganisation »Royal College of Physicians« mitteilte, ist jeder vierte Mediziner des staatlichen Gesundheitsdienstes NHS (National Health Service) inzwischen »krank oder in Isolation«. In Großbritannien sind bereits mehr als 1.400 Menschen an den Folgen der Lungenkranheit Covid-19 gestorben, darunter auch Ärzte. (dpa/jW)