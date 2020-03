Ein bisschen Frieden

Christian Escobar Mora/EFE/dpa Von ihnen gehen im April keine Angriffe aus: Kämpfer der »Nationalen Befreiungsarmee« (16.7.2013)

Ab dem heutigen Mittwoch schweigen in Kolumbien die Waffen – zumindest die der »Nationalen Befreiungsarmee« (ELN). Am Sonntag (Ortszeit) hatte die Guerillaorganisation angekündigt, vom 1. bis zum 30. April einen einseitigen Waffenstillstand einhalten zu wollen. Grund für den Schritt ist laut der im Internet veröffentlichten Erklärung die Ausbreitung des Coronavirus. So heißt es im vom »Zentralkommando« der Rebellen unterzeichneten Kommuniqué, das Virus habe eine »weltweite gesundheitliche und humanitäre Krise« ausgelöst. Angesichts dessen folgten die Aufständischen dem Aufruf von UN-Generalsekretär António Guterres, der am Montag vergangener Woche alle Konfliktparteien weltweit dazu aufgefordert hatte, die Kriegshandlungen einzustellen.

Neben der Ankündigung einer Waffenruhe fordert die Guerilla die kolumbianische Regierung zu einer Reihe von sozialpolitischen Maßnahmen angesichts der Coronakrise auf. So müsse sichergestellt werden, dass sich die Bevölkerung gratis auf das Virus testen lassen könne. Auch die Behandlung Erkrankter sowie das Überleben besonders benachteiligter Bevölkerungsgruppen müssten vom Staat garantiert werden. Seit vergangenen Mittwoch herrscht in Kolumbien eine strikte Ausgangssperre, mit der die Ausbreitung des Virus eingedämmt werden soll.

Wie die Führung der ELN in der Mitteilung betont, handelt es sich bei dem Schritt allerdings nur um eine »aktive Waffenruhe«. So behalte sich die Guerilla das Recht auf Verteidigung gegen Angriffe »staatlicher Kräfte, bestehend aus regulären Truppen, Paramilitärs und Drogenbanden«, weiterhin vor. Gleichzeitig fordern die Rebellen die Regierung von Präsident Iván Duque dazu auf, die Verhandlungen über eine bilaterale Waffenruhe wieder aufzunehmen. Duque hatte die Friedensverhandlungen zwischen Regierungs- und Guerilladelegationen in der kubanischen Hauptstadt Havanna abgebrochen, nachdem bei einem Sprengstoffanschlag am 17. Januar 2019 auf eine Militärschule in Kolumbiens Hauptstadt Bogotá 22 Menschen getötet worden waren.

Eine Wiederaufnahme der Friedensverhandlungen forderte am Montag auch der Senator Iván Cepeda der linken Partei »Polo Democrático Alternativo«. Die Bedingungen dafür, »ernsthaft über eine Wiederaufnahme der Dialoge nachzudenken«, seien durch den Schritt der ELN gegeben. Auch die in den vergangenen Tagen getätigten Befreiungen gekidnappter Menschen seien »wertvolle Gesten«. Am vergangenen Donnerstag hatte die Guerilla drei vor über einem Monat entführte Zivilisten an das Rote Kreuz übergeben.

Die Regierung Duque scheint jedoch anderer Meinung zu sein. So bekräftigte der Hochkommissar für den Frieden, Miguel Ceballos, ebenso am Montag gegenüber dem Sender RCN Radio, dass Friedensverhandlungen mit den Rebellen keineswegs auf der unmittelbaren Agenda stünden. Zwar leide Kolumbien »seit vielen Jahren an der Pandemie der Gewalt«. Jedoch sei »jegliche Annäherung an die ELN an die Bedingung geknüpft, dass sie keine Kinder mehr rekrutieren und keine Antipersonenminen mehr legen«.

Von einer wirklichen Waffenruhe ist Kolumbien jedoch weit entfernt. Daher riefen die Mitglieder der »Friedenskommission« des Senats am Montag alle anderen bewaffneten Akteure dazu auf, dem Beispiel der ELN zu folgen und angesichts der Coronakrise auf Kampfhandlungen zu verzichten. Ein solcher Schritt sei notwendig, um zu garantieren, dass das medizinische Personal sich ohne Probleme im gesamten Territorium bewegen könne.

Denn trotz landesweiter Ausgangssperre gehen in Kolumbien die Kampfhandlungen und die Gewalt gegen die Zivilbevölkerung weiter. Ende vergangener Woche wurde der 20jährige Kleinbauer Alejandro Carvajal im Departamento Norte de Santander nach Angaben des Nachrichtenportals rebelion.org von einem Soldaten erschossen, nachdem er gegen die Vernichtung von Kokapflanzen protestiert hatte.

Und auch die Paramilitärs morden weiter. Am Mittwoch wurden zwei indigene Anführer im Departamento Valle del Cauca in ihren Wohnhäusern erschossen. Am Donnerstag wurde der Kleinbauer Marco Rivadeneira im Departamento Putumayo ermordet. Angesichts dieser Situation zeigte sich Luis Fernando Arias von der Nationalen Indigenenorganisation ONIC am Donnerstag im Interview mit der Tageszeitung El Espectador besorgt: »Wir glauben, dass die bewaffneten Akteure die Ausgangssperre dazu nutzen werden, die Leute in ihren Häusern aufzusuchen, um sie zu ermorden.«