Erstes »Instex«-Geschäft mit Iran

AP Photo/Ng Han Guan Die Volksrepublik China schickt medizinische Hilfsmittel ohne Gegenleistung an den Iran (Beijing, 16.3.2020)

Zum ersten Mal haben die Bundesrepublik und weitere Staaten der Europäischen Union mit Hilfe des sogenannten Instex-Mechanismus die von den Vereinigten Staaten gegen den Iran verhängten Sanktionen umgangen. So konnten von Frankreich, Deutschland und dem Vereinigten Königreich aus medizinische Geräte in das schwer von der Coronapandemie betroffene Land geliefert werden, wie das Auswärtige Amt in Berlin am Dienstag per Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte.

Nachdem das erste Geschäft abgeschlossen sei, werde Instex »an weiteren Transaktionen arbeiten und den Mechanismus weiterentwickeln«, informierte das Ministerium. Das »Instrument zur Unterstützung von Handelsaktivitäten« (Instrument in Support of Trade Exchanges, Instex) diene dem Zweck, im Rahmen der laufenden Bemühungen um die Aufrechterhaltung des sogenannten Atomabkommens mit Teheran »eine langfristig tragfähige Lösung für den rechtmäßigen Handel zwischen Europa und Iran zu gewährleisten«.

Bereits am 14. März hatte der Sprecher des iranischen Außenministeriums verkündet, dass Teheran medizinische Ausrüstung oder finanzielle Unterstützung aus Ländern wie China, Japan, Katar, Russland und der Türkei sowie Frankreich, Deutschland und Großbritannien erhalten habe. Die iranische Regierung und Bevölkerung »vergessen in Zeiten der Not niemals ihre Freunde«, sagte der Sprecher damals.

Die Islamische Republik Iran gehört – neben Italien, Spanien und den USA – zu den derzeit am schwersten von der Pandemie betroffenen Ländern weltweit. Nach Angaben der Regierung in Teheran haben sich mittlerweile mehr als 41.000 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert, mehr als 2.800 Menschen starben an der Lungenkrankheit Covid-19 nach dem Stand von Dienstag mittag. Die Dunkelziffer dürfte aber erheblich höher liegen.

Die US-Regierung von Präsident Donald Trump hatte im Mai 2018 das internationale Abkommen mit dem Iran zur Kontrolle von dessen Atomenergieprogramm gebrochen und wieder völkerrechtswidrige Sanktionen gegen das Land verhängt. Humanitäre Hilfsgüter wie Medikamente und medizinische Ausrüstung sind von diesen Sanktionen zwar formal ausgenommen. Jedoch kann der Iran praktisch keine entsprechenden Waren auf dem internationalen Markt kaufen, weil die Banken aufgrund der US-Sanktionen keine Geschäfte mit Teheran absichern wollen.

»Instex« war 2019 von der BRD, Frankreich und Großbritannien gegründet worden. Damit soll es dem Iran ermöglicht werden, Erdöl im Ausland abzusetzen und gegen Produkte einzutauschen, die im Iran benötigt werden. Der Mechanismus umgeht die US-Sanktionen, indem der US-Dollar nicht als Zahlungsmittel für die Transaktionen verwendet wird. (AFP/jW)