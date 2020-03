Sicherheitsüberprüfung bestanden

Ralph Orlowski/REUTERS Polizeikräfte am Tatort des Mordes an Walter Lübcke im Juni 2019

Der mutmaßliche Komplize des Hauptverdächtigen im Fall des ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke hat nach Medienberichten in der Rüstungsindustrie gearbeitet und dafür eine Sicherheitsüberprüfung durchlaufen, ohne aufzufallen. Markus Hartmann sei im vergangenen Jahr von Verfassungsschutz und Polizei überprüft worden, berichteten der Norddeutsche Rundfunk (NDR) und das Portal Zeit online am Dienstag. Im Rahmen der Überprüfung habe das Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel dem Verfassungsschutz mitgeteilt, zu Hartmann lägen »keine aktuellen staatsschutzpolizeilichen Erkenntnisse« vor. Die Antwort der Polizei erfolgte dem Bericht zufolge fünf Tage nach dem tödlichen Attentat auf Lübcke. Zu diesem Zeitpunkt wurde noch nicht gegen Hartmann wegen Beihilfe ermittelt. Inzwischen hat der Hauptverdächtige Stephan Ernst ihn sogar als eigentlichen Todesschützen bezichtigt.

Hartmann soll in einem Rüstungsunternehmen in der Produktion von Fahrzeugen gearbeitet haben, wie ein Firmensprecher NDR und Zeit online sagte. Von einer extrem rechten Gesinnung des Mannes habe der Konzern nichts gewusst. Er habe weder Zugang zu sensiblen Dokumenten noch zu Waffen gehabt.

Warum die Polizei angeblich keine Erkenntnisse über Hartmann hatte, bleibt unklar. Er ist seit vielen Jahren Teil der Neonaziszene und 2006 von Ermittlern zum NSU-Mord an Halit Yozgat in Kassel befragt worden, nachdem er auffällig oft eine speziell eingerichtete Internetseite des Bundeskriminalamts (BKA) aufgerufen hatte. Das gehe aus Ermittlungsakten der damaligen Kasseler Mordkommission hervor, berichtete der Spiegel wenige Wochen nach dem Mord an Lübcke im Juni 2019. Das Magazin habe die Unterlagen einsehen können. In der Zeugenvernehmung vom 12. Juni 2006 hatte Hartmann demnach auf Nachfrage erklärt, dass er das damalige Mordopfer Yozgat »ganz kurz kennengelernt« habe.

Weder das Bundesamt für Verfassungsschutz noch die hessische Polizei wollten sich laut NDR und Zeit online zu Details der »Sicherheitsüberprüfung« äußern. Laut dem Bericht war die Überprüfung durch den Verfassungsschutz zum Zeitpunkt von Hartmanns Festnahme noch nicht abgeschlossen.

Walter Lübcke war in der Nacht zum 2. Juni tot auf der Terrasse seines Wohnhauses im nordhessischen Wolfhagen-Istha gefunden worden. Ernst hatte die Tat zunächst gestanden, dieses Geständnis aber nach wenigen Tagen widerrufen. Zuletzt bezichtigte er Hartmann, den tödlichen Schuss abgegeben zu haben. (dpa/jW)