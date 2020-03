Katar verteilt Hilfsgelder im Gazastreifen

Gaza. Das Golfemirat Katar hat am Dienstag mit der Ausgabe von Hilfsgeldern in Höhe von umgerechnet neun Millionen Euro an arme Familien im Gazastreifen begonnen. Das Geld solle mit Hilfe von Postfilialen verteilt werden, informierte ein Gesandter Katars. Rund 100.000 arme Familien sollten jeweils umgerechnet 90 Euro erhalten. Um die Verbreitung des neuartigen Coronavirus zu verhindern, sollte den Angaben zufolge bei der Ausgabe ein Sicherheitsabstand von zwei Metern zwischen den Menschen eingehalten werden. (dpa/jW)