Athen: Coronavirusfall in Flüchtlingslager

Athen. Erstmals ist in Griechenland in einem Flüchtlingslager eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus diagnostiziert worden. Betroffen ist eine Frau, bei der der Erreger nach der Geburt ihres Kindes in einem Krankenhaus in Athen festgestellt wurde, wie das griechische Migrationsministerium am Dienstag mitteilte. Die Menschen, die mit der aus Afrika stammenden Frau in Kontakt gekommen sind, seien isoliert worden. Ähnliche Maßnahmen seien im Camp von Ritsona im Norden Athens getroffen worden. Es werde nun nachgeforscht, wo genau die Frau infiziert wurde. Im Lager von Ritsona leben nach Schätzungen der Athener Medien rund 3.000 Menschen. Es heißt, die Lage dort sei nicht so schlimm wie in den Camps auf den Inseln im Osten der Ägäis, die extrem überfüllt sind. (dpa/jW)