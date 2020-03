Pflege am Abgrund

Peter Steffen/dpa Im Hans-Lilje-Heim in Wolfsburg sind zwölf Menschen durch das Coronavirus gestorben

Das Coronavirus dringt in Pflegeheime vor, die darauf kaum vorbereitet sind. In Baden-Württemberg haben sich in mindestens sieben Altenheimen 74 Bewohner mit dem Erreger angesteckt. Im Würzburger Seniorenheim St. Nikolaus waren erneut drei mit dem Virus infizierte Menschen gestorben. Alle drei hätten unter schweren Vorerkrankungen gelitten, teilte das Landratsamt Würzburg am Montag abend mit. Insgesamt sind damit im Raum Würzburg 17 Personen durch die Lungenkrankheit Covid-19 ums Leben gekommen; ein Großteil davon in der Senioreneinrichtung.

In Wolfsburg haben bereits 17 Menschen in einem Alten- und Pflegeheim die Pandemie nicht überlebt. Nach Angaben des Heimbetreibers vom Montag sind 74 Menschen mit dem Virus infiziert. Auch im Klinikum der Stadt seien 32 Mitarbeiter betroffen. Der Aufnahmestopp, der am Sonntag abend verhängt worden war, wurde am Dienstag wieder aufgehoben. Die infizierten Beschäftigten seien in häuslicher Quarantäne, zeigten aber keine Symptome, teilte die Klinikleitung am Dienstag mit. Das Land Niedersachsen ordnete einen Aufnahmestopp für Pflegeheime an. Ausnahmen sollte es nur geben, wenn eine 14tägige Quarantäne für neue Bewohner gesichert ist.

Aus Sicht des Virologen Christian Drosten von der Charité Berlin ist damit eine neue Phase erreicht, die mit mehr Todesfällen einhergehen wird. Am Montag sagte er dem NDR, bisher hätten sich vor allem jüngere Leute im Urlaub infiziert und die Krankheit besonders unter Gleichaltrigen verbreitet; diese würden meist milde Verläufe erleben.

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi wies am Dienstag auf die hohen Risiken für Beschäftigte und Pflegebedürftige hin. Pflegerinnen und Pfleger trügen eine enorme Verantwortung und seien zugleich extremen Belastungen ausgesetzt, sagte Verdi-Bundesvorstandsmitglied Sylvia Bühler. Die Zahl der Fachkräfte müsse dringend erhöht werden. Jedoch verweigerten gerade kommerzielle Unternehmen in der Altenhilfe ihren Beschäftigten vielfach eine tarifvertragliche Bezahlung. Eine Pflegehilfskraft, die lediglich den Mindestlohn erhalte, komme bei einer 39-Stunden-Woche auf weniger als 2.000 Euro brutto im Monat. »Als Sofortmaßnahme fordern wir in dieser Krise für alle Beschäftigten im Gesundheitswesen 500 Euro mehr im Monat. Sie sind systemrelevant«, so Bühler weiter. »Die Beschäftigten wollen nicht nur beklatscht und gelobt werden. Sie brauchen bessere Arbeitsbedingungen und eine angemessene Bezahlung – jetzt, nicht irgendwann.«

Verdi weist zudem daraufhin, dass der Betrieb in den Pflegeheimen momentan nur aufrechterhalten werden kann, weil auch auf Schüler aus der Pflegeschule zurückgegriffen wird. Die vom Land Niedersachsen erlassenen Besuchsverbote stellten die Mitarbeiter vor zusätzliche Aufgaben, die kaum umzusetzen seien. Es sei schwierig, den Bewohnern zu erklären, dass sie keinen Besuch mehr bekommen dürfen, auf ihren Zimmern bleiben und möglichst keinen Kontakt zu anderen haben sollten. Man habe schwere Demenzfälle und orientierungslose Personen – da sei die Einhaltung der Abstandsregeln fast unmöglich. Etliche Kollegen würden diesem Druck nicht standhalten und deswegen krank werden.

Der Deutsche Berufsverband der Pflegeberufe (DBfK) hatte am Freitag deutlich gemacht: Ein Teil der Schwierigkeiten, die jetzt auf das Gesundheitssystem zukommen würden, seien »hausgemacht und von den derzeitigen Entscheidungsträgern zu verantworten«. In der Langzeitpflege gelinge es kaum, Nachschub an Schutzausrüstung zu organisieren.