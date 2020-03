Zuerst die Ärmsten

Jakub Orzechowski/Agencja Gazeta via REUTERS Arbeitsmigranten warten in Polen darauf, wieder in die Ukraine zurückkehren zu können (Dorohusk, 27.3.2020)

Die Coronakrise ist in Osteuropa noch weit vor ihrem erwartbaren Höhepunkt. Doch eine Folge hat sie schon jetzt: Die Phase konjunkturgetriebener Lohnsteigerungen der letzten Jahre ist vorbei. Statt dessen werden die Drohung der Erwerbslosigkeit gegenüber den Lohnabhängigen, und der Druck auf die Masseneinkommen wieder akut.

Zuerst merken es die am unteren Ende der Lohnhierarchie. In Polen sind das die Migranten aus der Ukraine. Wenn sie in den letzten zwei Wochen zu großen Teilen in ihre Heimat zurückgekehrt sind, hat das nicht nur mit Furcht vor Ansteckung oder der Sorge um Angehörige zu tun. Denn die Einschränkungen des öffentlichen Lebens in Polen haben in erster Linie den Dienstleistungssektor getroffen. Hier – etwa in der Gastronomie – arbeitet ein großer Teil der ukrainischen Migranten. Besser: hat dort gearbeitet. Kneipenbesitzer, die ihre Läden zumachen müssen, entlassen zuerst die Aushilfs- und Saisonkräfte aus der Ukraine. Und obwohl die Nachfrage nach Arbeitskräften insbesondere wegen des Beginns der Frühjahrsarbeiten in der Landwirtschaft eigentlich steigen müsste, sinken die angebotenen Löhne. Waren bis vor kurzem Stundenlöhne zwischen 18 und 20 Zloty (rund vier Euro) üblich, so sind die angebotenen Sätze jetzt um ein Drittel auf zwölf bis 13 Zloty gefallen – praktisch auf den gesetzlichen Mindestlohn.

Dasselbe gilt freilich auch für Polen, die in Westeuropa arbeiten. Bei einer Umfrage der Zeitung Rzeczpospolita bei einheimischen Arbeitsvermittlern wurde Anfang dieser Woche zwar noch kein Einbruch der Nachfrage deutscher Unternehmen nach Leiharbeitskräften aus Polen gemeldet, allerdings rechneten die befragten Firmen damit, dass es eine Frage der Zeit sei, bis laufende Verträge nicht mehr verlängert würden.

Die Krise trifft aber nicht nur den migrantischen Sektor der Arbeiterklasse. Bedroht sind auch die rund zwei Millionen Menschen in »atypischen Beschäftigungsverhältnissen« – also diejenigen, die in verschiedenen Formen der Scheinselbständigkeit arbeiten. Ihre Zahl hat in den letzten Jahren entgegen aller Regierungsrhetorik über eine »Zivilisierung der Arbeitsverhältnisse« sogar noch zugenommen. Ihnen droht jetzt der Absturz.

Polnische Unternehmerorganisationen überbieten sich derweil in Krisenszenarien. So teilte der Unternehmerverband »Lewiatan« am Mittwoch auf Grundlage einer Umfrage unter seinen Mitgliedern mit, dass zwei Drittel der Konzerne in nächster Zeit Massenentlassungen von bis zu 50 Prozent ihrer Belegschaften planten.

Die polnische Regierung hat im Eiltempo ein »Programm für einen Schutzschirm« verabschiedet, das vom Parlament in einer Sondersitzung am Freitag in erster Lesung beschlossen wurde. Es sieht neben verschiedenen Formen der direkten Subvention von Unternehmen auch erstmals Instrumente nach dem Vorbild des deutschen Kurzarbeitergeldes vor. Wenn ein Unternehmen, anstatt seine Beschäftigten zu entlassen, die Arbeitszeit auf 50 Prozent reduziert, stockt der Staat für die Dauer von sechs Monaten den entgangenen Lohn derjenigen auf 80 Prozent auf – allerdings im Einzelfall nur bis zur Hälfte des gesetzlichen Mindestlohns von derzeit 2.600 Zloty (ca. 600 Euro). Auch Schein- und Kleinselbständige können, wenn ihre Einkünfte infolge der Krise abrupt einbrechen, auf bestimmte Unterstützungszahlungen rechnen.

Jedenfalls so lange, bis das eingeplante Geld alle ist. Die Regierung hat ihr Hilfspaket einstweilen mit 212 Milliarden Zloty (47 Milliarden Euro) dotiert. Der Großteil davon soll allerdings als direkte Zuzahlung an Banken und Unternehmen gehen. Für die Unterstützung der Beschäftigten ist ein aus Beiträgen der Beschäftigten gespeister »Fonds für garantierte Arbeitnehmerleistungen« vorgesehen. Er enthält allerdings aktuell nur 750 Millionen Zloty (166 Millionen Euro), nachdem die Regierung in den vergangenen Jahren aus diesem Fonds rund eine Milliarde Euro zur Finanzierung von versicherungsfremden Leistungen wie Vorruhestandsregelungen und zu der Weiterbildung von Ärzten entnommen hat. Nach Angaben der Gewerkschaft »Solidarnosc« reicht daher das Geld nur für die ersten 140.000 Beschäftigten aus; dann sei der Topf leer.

Adrian Zandberg von der Partei »Razem« monierte insbesondere, dass das Paket keine hundertprozentige Lohnfortzahlung im Krankheitsfall vorsieht. Das erhöhe die Gefahr, dass potentiell infizierte Beschäftigte zur Arbeit gingen, um keinen Einkommensverlust zu erleiden, und sich das Virus so weiter ausbreite.

Der »Schutz der polnischen Wirtschaft« ist nicht etwa mit der Achtung erworbener Beschäftigtenrechte zu verwechseln, das macht Polens Regierung im Kleingedruckten ihres Antikrisenpakets deutlich. So sollen zum Beispiel gesetzliche Mindestruhezeiten zwischen zwei Schichten von elf auf acht Stunden gesenkt und die mögliche Höchstarbeitszeit pro Woche auf 70 Stunden ausgedehnt werden. Alles im Namen der »Beschäftigung«.