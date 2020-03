Schweizer Banken zahlen weiter Dividenden

Frankfurt am Main. Zahlreiche Banken setzen nach einer Anweisung der Europäischen Zentralbank (EZB) ihre Dividendenzahlungen aus. Die niederländischen Institute ABN Amro, ING, Rabobank und die italienische Unicredit sowie zahlreiche kleinere Geldhäuser im Euro-Raum schütten vorerst kein Geld an Aktionäre aus. Die Schweizer Banken UBS und Credit Suisse halten dagegen an ihren Dividendenplänen fest, wie sie am Montag mitteilten. Die EZB hatte Finanzinstitute vergangene Woche aufgefordert, wegen der Viruspandemie bis mindestens zum 1. Oktober keine Dividenden für die Jahre 2019 und 2020 zu zahlen. (Reuters/jW)