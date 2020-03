Neues Problem für »Condor«

Hendrik Schmidt/dpa Kann die Firma allein überleben? Condor-Jet auf Flughafen Leipzig-Halle

Anscheinend ist die »Condor-Flugdienst GmbH« doch noch nicht »gerettet«: Die Übernahme des früheren Ferienfliegers des inzwischen insolventen Tourismuskonzerns »Thomas Cook« durch die polnische Staatsholding Polska Grupa Lotnicza (PGL) steht offenbar in Frage. Wie der Spiegel am Wochenende vorab meldete, hat die polnische Firma Nachforderungen in erheblicher Höhe an das Bundeswirtschaftsministerium gestellt. Sie liefen, so zitierte das Magazin einen Insider, darauf hinaus, dass der polnische Investor »Condor praktisch geschenkt bekommen« wolle.

Praktisch dürften die Bedingungen darin bestehen, dass die PGL von der Verpflichtung befreit wird, den im Herbst von seiten der staatseigenen deutschen Förderbank KfW an die Condor-Flugdienst GmbH gewährten Überbrückungskredit in Höhe von 380 Millionen Euro zurückzuzahlen. Es liefe darauf hinaus, dass die KfW das Geld abschreibt bzw. die Bürgen – den Bund und das Land Hessen – für den Ausfall in Anspruch nimmt. Die Gewährsperson des Spiegel äußerte die Vermutung, dass es der polnischen Seite inzwischen daran gelegen sei, aus dem Geschäft wieder herauszukommen, bevor irgendwelches Geld geflossen ist.

Bei einem solche Ausstieg müsste die PGL allerdings nach Darstellung verschiedener Luftfahrt-Fachblätter Vertragsstrafen zahlen. Über deren Höhe ist öffentlich nichts bekannt. Noch im Januar, als der geplante Deal bekannt wurde, hatte Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki die beabsichtigte Übernahme als Ausdruck neugewonnenen wirtschaftlichen Selbstbewusstseins seines Landes gefeiert: »Wir werden nicht mehr immer nur übernommen, wir übernehmen auch selbst, und wenn das Geld kostet, dann zahlen wir das, was nötig ist«.

Inzwischen haben sich allerdings durch die Coronaviruspandemie die Rahmenbedingungen für die gesamte Luftfahrtbranche dramatisch geändert. Die polnische Staatslinie LOT, ökonomischer Kern der PGL, hat ihren regulären Flugbetrieb praktisch eingestellt, auch die Lufthansa legte einen großen Teil ihrer Maschinen still und nutzt dazu offenbar auch das brachliegende Flugfeld des immer noch im Bau befindlichen Airports Berlin-Brandenburg International. Beide Fluglinien, LOT und Condor, sind zwar momentan noch damit beschäftigt, im Staatsauftrag Urlauber zurückzuholen, die von der Welle der Grenzschließungen im Ausland überrascht worden sind. Nach Abschluss dieser Aktionen sieht es allerdings auf dem Flugreisemarkt trübe aus.

Es gibt jedoch bei den Rückholungen einen großen Unterschied: Während Condor und Lufthansa die Aktion im Rahmen eines Programms der EU abwickeln, bei dem Brüssel 75 Prozent der Kosten übernimmt, müssen polnische Fluggäste, die »Lot do domu« (Flug nach Hause) in Anspruch nehmen, ihre Tickets voll bezahlen. Und dies mit Summen, die den regulären Preisen bei kurzfristiger Buchung nahe kommen.

Ökonomisch hat das die Wirkung einer indirekten Staatshilfe Polens für die LOT, die über die Zahlungsverpflichtungen der Passagiere realisiert wird, und gegen die die EU-Kommission nichts unternehmen kann. Eine Beteiligung an dem EU-Programm hat die Regierung in Warschau nicht beantragt. Dies ist mit hoher Wahrscheinlichkeit Teil einer politischen Strategie, die EU in den Augen der Polen politisch zu diskreditieren. Morawiecki erklärte am Freitag im Sejm, Brüssel habe »noch keinen Eurocent« für die Linderung der Krisenfolgen bereitgestellt, alles bleibe auf den »Nationalstaaten« hängen. Was erstens wie erwähnt so nicht stimmt. Und zweitens verschwieg Morawiecki, dass die EU in der Gesundheitsfürsorge ausdrücklich keine eigenen Kompetenzen hat. Denn dafür haben sich die Mitgliedsstaaten ebenso wie für den gesamten Bereich Sozialpolitik die eigene Zuständigkeit vorbehalten.

Wie es mit Condor jetzt weitergeht, ist offen. Die Fluggesellschaft hat vorsorglich beantragt, den im Herbst gewährten Überbrückungskredit zu verlängern. Gleichzeitig soll die Belegschaft praktisch vollständig in Kurzarbeit geschickt werden.