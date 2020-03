Geschäftemacherei stoppen

Marcel Kusch/dpa Manche basteln sich ihn schon aus dem Drei-D-Drucker: Schutz vor dem Coronavirus SARS-2

Der Paritätische Gesamtverband zeigte sich am Montag in einer Mitteilung aufgrund des akuten Mangels an Schutzkleidung und der Preisexplosionen bei entsprechenden Produkten während der Coronakrise alarmiert:

(…) »Wir weisen seit Wochen auf die dramatische Zuspitzung in der Pflege und anderen Einrichtungen und Diensten sozialer Arbeit hin. Die Maßnahmen, die das Bundesgesundheitsministerium bisher ergriffen hat, sind nicht ausreichend, um die Situation und den akuten Mangel an Schutzkleidung sachgerecht zu lösen«, so Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes. »Der freie Markt schafft es offensichtlich nicht. Es ist ein Skandal, dass es skrupellosen Geschäftemachern möglich ist, auf Kosten aller in dieser Krise ihren Profit zu steigern«, kritisiert Schneider. Wenn eine Atemschutzmaske Mitte Februar noch nicht einmal 50 Cent und sechs Wochen später 13 Euro kostet, ist dies ein Lehrbuchbeispiel für Marktversagen. Der Staat muss diese gewissenlose Geschäftemacherei unterbinden, so die Verbandsforderung. Konkret fordert der Paritätische, den freien Handel von Schutzutensilien einzuschränken und das Infektionsschutzgesetz konsequent anzuwenden. Der Staat müsse die Beschaffung und Verteilung zentral in die Hand nehmen und hier im Zweifel auch gegenüber Herstellern und Händlern durchgreifen.

Der Verband weist darauf hin, dass nicht nur in Krankenhäusern, sondern auch in der Alten- und Behindertenhilfe sowie bei anderen Angeboten und Hilfen für Menschen in existentiellen Notlagen wie Obdachlose, Suchtgefährdete oder auch in Jugendhilfeeinrichtungen sowie Flüchtlingsunterkünften Schutzkleidung und Desinfektionsmittel fehlen. Der Paritätische warnt vor dramatischen Infektionsketten und -verläufen, wenn diese Bereiche aus dem Blick geraten. (…)

Gökay Akbulut, migrations- und integrationspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion von Die Linke, forderte angesichts der gegenwärtigen Krisensituation nach dem Vorbild Portugals gleiche Rechte für alle, unabhängig von der Staatsangehörigkeit:

Menschen, die sich in Deutschland befinden und einen Asylantrag gestellt haben oder einen anderen nicht gesicherten Aufenthaltsstatus haben, sollten in Zeiten der Coronakrise einen sicheren Aufenthalt bekommen. Sie sollten entsprechend der Lösung in Portugal wie Staatsbürger behandelt werden. Nur so kann eine wirkliche Gleichberechtigung (…) garantiert werden.

Portugal hat es vorgemacht und zeigt so, wie eine starke solidarische Gesellschaft mit den Problemen einer Weltkrise umgehen kann. Ich fordere die gleichen Maßnahmen für unser Land. Die Hilfsstrukturen hier dürfen nicht unterscheiden zwischen Menschen mit Aufenthaltsgestattung, Duldung oder deutschem Pass, die Hilfe muss für alle dasein, die sich aktuell hier befinden.

Die portugiesischen Behörden haben am Wochenende bekanntgegeben, dass sie sämtliche Menschen, die sich im Land aufhalten, mit den gleichen Rechten ausstatten werden wie ihre Landsleute. Bis zum 30.6. soll so der Zugang zu allen Hilfsstrukturen gewährleistet werden und gute und schnelle Unterstützung garantiert sein.