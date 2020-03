PiS demontiert Demokratie

AP Photo/Czarek Sokolowski Das polnische Parlament in Zeiten der Coronakrise (26.3.2020)

Der Änderungsantrag trug die Nummer 177 und kam nach der Geisterstunde ins Parlament. Nachts um zwei Uhr am frühen Samstag morgen brachte die polnische Regierungspartei PiS als Ergänzung ihres »Antikrisenschildes« vom Freitag ein Gesetz zur Änderung der Wahlordnung ein. Inhalt war, für die auf den 10. Mai terminierte Präsidentenwahl eine Briefwahlmöglichkeit für alle Bürger über 60 sowie für diejenigen einzuführen, die in behördlich angeordneter Quarantäne sitzen. Zwei Stunden später war das Gesamtpaket in erster Lesung verabschiedet. Einsprüche der Opposition gegen die Wahlrechtsänderung wies die PiS-Mehrheit zurück.

Dabei ist sie in zweierlei Hinsicht illegal. Erstens darf nach ständiger Rechtsprechung des polnischen Verfassungsgerichts das Wahlrecht ein halbes Jahr vor einem geplanten Wahltermin nicht mehr geändert werden. Und zweitens gilt für solche Änderungen ein besonderes Verfahren mit einer 14tägigen Erörterungsfrist. Eine besondere Ironie ist überdies die Tatsache, dass es die PiS selbst war, die 2017 – im Vorfeld des damals mit den Kommunalwahlen beginnenden Wahlzyklus – ein bestehendes Briefwahlrecht für alle mit dem Argument abgeschafft hat, die Abstimmung per Post sei ein Einfallstor für Fälschungen.

Dieses Argument fällt jetzt auf die Regierenden zurück. Denn ihr Vorstoß hat nur allzu durchsichtige Gründe. Die Altersgruppe über 60 ist diejenige, in der die PiS die stabilste Anhängerschaft besitzt – um die 60 Prozent bei den Parlamentswahlen im vergangenen Herbst. Und die sich angesichts der Infektionswelle womöglich noch nicht zur Abstimmung traut.Für die Opposition stimmte eher das jüngere, gebildetere und wohlhabendere Publikum, also genau die, die an zwei schönen Maisonntagen geneigt sein könnten, sich etwas anderes vorzunehmen.

Juristen kritisieren, dass die selektive Einführung des Briefwahlrechts das Prinzip der Gleichheit der Wahl verletze und diese damit dem Risiko einer Anfechtung aussetze – jedenfalls, wenn in Polen noch ein Rechtsstaat herrschte. Denn jetzt kann sich das von der PiS unter Kontrolle gebrachte Verfassungsgericht bewähren und alles absegnen. Der Einsatz, um den es geht, ist aus Sicht sowohl der Regierenden als auch der parlamentarischen Opposition hoch. Die Regierung will mit einer raschen Wiederwahl von Amtsinhaber Andrzej Duda ihren »Traumpräsidenten« (so PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski) im Amt halten. Einen, der – fast – alles unterschreibt und Kaczynski das Durchregieren ermöglicht.

Eine Verschiebung der Wahl in den Herbst würde dagegen zwei Gefahren bedeuten: Erstens, dass inzwischen die Pandemie außer Kontrolle geraten ist und die zutage tretenden Mängel des Gesundheitswesens den Regierenden angelastet werden, auch wenn sie nicht die einzigen dafür Verantwortlichen sind. Und zweitens, dass die Abstimmung in eine Wirtschaftskrise fällt, die Arbeitslosigkeit bis dahin gestiegen ist und sich die Stimmung verschlechtert hat. Im Moment sind die Umfrageergebnisse für Duda noch günstig. Sie besagen, dass er – bei einer geringen Beteiligung von etwa 30 Prozent – mit einer Zweidrittelmehrheit im ersten Wahlgang rechnen könnte. Sollte die Abstimmung verschoben werden, bis die Welle vorbei ist, wäre das Ergebnis knapper und eine Entscheidung fiele erst in der Stichwahl.

Das erklärt, warum die Oppositionsparteien sich überwiegend für eine Verschiebung der Wahl einsetzen, ohne sie allerdings erzwingen zu können. Denn gegen die Gefahr, dass ein geschlossener Rückzug aller Gegenkandidaten die Wahl sprengen würde, hat die PiS inzwischen vorgesorgt. Auf die Schnelle wurde ein Brauereibesitzer namens Marek Jakubiak als Präsidentschaftskandidat registriert. Wie er es innerhalb einer Woche schaffte, die erforderlichen 100.000 Unterstützungsunterschriften zu sammeln, ist ein offenes Geheimnis. So sind interne Mails von Regionalstrukturen der PiS bekanntgeworden, in denen Parteianhänger angewiesen wurden, für Jakubiak zu unterschreiben. Malgorzata Kidawa-Blonska, Kandidatin der liberalkonservativen »Bürgerkoalition«, hat inzwischen erklärt, ihren Wahlkampf einzustellen. Sie hat zum Boykott der Wahl aufgerufen.