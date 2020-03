Zwei Minister in Ukraine entlassen

Kiew. In der Ukraine hat das Parlament mitten in der Pandemie die Minister für Gesundheit und Finanzen entlassen. Nach nur knapp vier Wochen im Amt müssen Ilja Jemez und Igor Umanski nun gehen. Die Rada in Kiew stimmte am Montag mit großer Mehrheit dafür. Hintergrund sind Medienberichten zufolge Konflikte in der neuen Regierung, die erst Anfang März von Denis Schmygal als neuem Premier gebildet worden war. (dpa/jW)