Tote nach Angriffen von Taliban in Afghanistan

Kabul. In Afghanistan sind bei Angriffen der Taliban in der Nacht zum Montag mindestens 19 Einsatzkräfte getötet worden. In der nördlichen Provinz Tachar starben nach Angaben des Provinzgouverneurs dabei mindestens 14 Menschen, darunter auch ein Zivilist. In der südlichen Provinz Sabul kamen sechs Soldaten bei Attacken auf Kontrollposten ums Leben, wie ein Sprecher der Provinz am Montag mitteilte. In der afghanischen Hauptstadt Kabul habe am Montag morgen zudem ein Attentat mit einer Magnetbombe stattgefunden, hieß es aus dem Innenministerium. (dpa/jW)