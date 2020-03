Bolsonaro isoliert sich

Ueslei Marcelino/Reuters Brasiliens Präsident (ohne Gesichtsmaske) tritt am 27. März 2020 in der Hauptstadt Brasília vor die Presse

Ungeachtet der Coronakrise inszeniert sich Brasiliens Staatschef Jair Bolsonaro als Präsident »zum Anfassen«. In der Hauptstadt Brasília unternahm der faschistische Politiker am Sonntag (Ortszeit) einen Ausflug zu noch geöffneten Geschäften, besuchte einen Supermarkt, schüttelte Hände auf der Straße und posierte mit Anhängern für Selfies. Erst am Tag zuvor hatte sein Gesundheitsminister Luiz Henrique Mandetta die Bevölkerung aufgerufen, zu Hause zu bleiben und die Kontakte einzuschränken, um der weiteren Ausbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken. Auf Anordnung des Gouverneurs sind im Hauptstadtdistrikt seit dem 19. März die Kirchen sowie die meisten Geschäfte, Bars und Restaurants geschlossen.

Zwei über den offiziellen Twitter-Kanal des Präsidenten verbreitete Videos von dem Ausflug wurden von dem Kurzbotschaftendienst wenig später gelöscht. Sie verstießen gegen dessen Regeln, durch die Beiträge verhindert werden sollen, die die von Wissenschaftlern und Gesundheitsbehörden empfohlenen Maßnahmen gegen die Verbreitung des neuen Coronavirus zu untergraben versuchen. Bolsonaro wendet sich seit Wochen gegen allgemeine Isolationsmaßnahmen. In der vergangenen Woche spielte er in einer Fernsehansprache die Seuche zu einer »kleinen Grippe« herunter, den Medien wirft er Panikmache vor. In den gelöschten Videos fordert Bolsonaro die Menschen zum Weiterarbeiten auf. Nur wer über 65 Jahre alt sei, solle zu Hause bleiben. Umstehenden und Journalisten erklärte er, dass das Land mit 60 bis 70 Prozent Infizierten immun werde. Zudem sei ein Medikament gegen die Krankheit »bereits eine Realität«, behauptete er ohne Beleg.

Nach Angaben der Johns-Hopkins-University gab es in Brasilien am Montag 4.330 bestätigte Infektionsfälle. 140 Personen waren bis dahin an der von dem Virus verursachten Krankheit Covid-19 gestorben. Der Schwerpunkt der Epidemie liegt im bevölkerungsreichsten Bundesstaat São Paulo. Diese trifft das Land in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Die Mehrheit der Menschen ist auf das mangelhafte und unterfinanzierte öffentliche Gesundheitssystem SUS angewiesen. Wegen des eklatanten Ärztemangels in den ärmeren Gebieten und im Hinterland hatten unter der linken Präsidentin Dilma Rousseff seit 2013 insgesamt etwa 11.000 Mediziner aus Kuba im Rahmen des Programms »Mais médicos« (Mehr Ärzte) für Millionen Menschen die gesundheitliche Versorgung gesichert. Bolsonaro erklärte sie zu Spionen und zwang Havanna Ende 2018 zum Abzug der Spezialisten. Die so gerissenen Lücken konnten bis heute nicht geschlossen werden.

Eine ungebremste Verbreitung des Virus zum schnellen Aufbau einer »Herdenimmunität« würde vor allem die Leben der Hunderttausenden in den überfüllten Gefängnissen und der mehr als 11 Millionen Einwohner der Favelas aufs Spiel setzen. Die Wohnverhältnisse in den Armensiedlungen sind häufig beengt, die Generationen leben eng beieinander, die sanitären Bedingungen sind katastrophal. Die ausschließliche Isolierung von Risikogruppen ist hier undurchführbar. Zugleich sind gerade hier die Menschen auf Lohnarbeit angewiesen. Eine jüngst erschienene Studie von Forschern der britischen Oxford-Universität sagt für Brasilien anhand demographischer Faktoren mehr als 478.000 Covid-19-Tote voraus.

Mit seinem Kurs gegen einen Lockdown, wie ihn viele Gouverneure und Bürgermeister bereits verhängt haben, isoliert sich der Staatschef politisch, auch von Rechten gibt es immer mehr Kritik. Nach Medienberichten sollen sich in Brasília in der vergangenen Woche hohe Vertreter des Militärs getroffen und dem Vizepräsidenten, General Hamilton Mourão, Unterstützung für den Fall einer Ablösung Bolsonaros signalisiert haben. Einen offenen Schlagabtausch gibt es mit São Paulos Gouverneur João Doria von der großbürgerlichen PSDB, einem möglichen Konkurrenten bei Präsidentschaftswahlen 2022. Doria wirft Bolsonaro vor, das Land »zu spalten, statt zu regieren«. Eine »Politik, die Leute tötet, rettet nicht die Wirtschaft«, erklärte der Gouverneur. Auf Druck der linken Opposition verabschiedete der Kongress am vergangenen Donnerstag ein Programm, in dem eine monatliche Nothilfe in Höhe von umgerechnet 106 Euro für von der Coronakrise betroffene Erwerbslose, Niedriglöhner und informell Beschäftigte vorgesehen ist. Familien und alleinstehende Mütter sollen das Doppelte erhalten.