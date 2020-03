Jetzt steht Armut auf dem Spielplan

privat »Wir brauchen auch ein ›#MeToo‹ der armutsbetroffenen Freien, vor allem der Frauen« – Bettina Kenter-Götte als »Stumme Kattrin« in Brechts »Mutter Courage«, Luzerner Theater 1978

Armut gab es immer in der Branche der Hofnarren und Gauklerinnen, vor allem bei den Frauen; das wusste ich schon als Kind. Mein Vater, Jahrgang 1896, war Regisseur und Schauspielpädagoge. Meine Mutter hatte das Schauspielen bei Eheschließung aufgegeben und klebte, klug und emanzipiert, »freiwillige Rentenmarken«. Mir blieb nicht verborgen, dass manche Schauspielerin, die nicht mehr jung, aber längst noch nicht alt war, verzweifelt bei meinem Vater (zeitweise Oberspielleiter u. a. in Essen) anfragte, ob er nicht »etwas für sie tun« könne.

Wer Arbeit hatte, schuftete, oft bis zum Grab. So war es für mich normal, dass 80jährige noch auf der Bühne standen. Wie dünn der Boden auch bei uns war, habe ich vage gespürt, als mein Vater ein einziges Mal so schwer erkrankte, dass er nicht arbeiten konnte. Bei seiner letzten Inszenierung war er fast 80 und fast blind, und seine Rente war so gering, dass nur ein hart erkämpfter »Ehrensold« und die mütterlichen Rentenmärkchen die elterliche Existenz sicherten.

Wie alt? 33?

Ich stand früh auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Wer Anfang der 70er Jahre talentiert und fleißig war, hatte gut zu tun. Ich brauchte keine Feiertage, keinen Urlaub, keine geregelten Arbeitszeiten, keine 40-Stunden-Woche. Ich spielte. Theater in Italien. Festengagements und Gastspiele in der Bundesrepublik. Fernsehen, damals gut bezahlt. TV-Serie in Australien.

Von sexuellen Übergriffen blieb ich weitgehend verschont, mit Glück und wohl auch wegen meiner Naivität. Ich mied Regisseure, vor denen ich gewarnt worden war, aber Kussattacken, anzügliche Bemerkungen und Körpervermessungskommentare galten als normal. Namhafte Regisseure empfingen im Schlafanzug auf dem Hotelzimmer. Das war ein durchaus üblicher Vorsprechort; die Herren waren ja viel auf Reisen. Einmal, mit 19, widersetzte ich mich, durfte aber »trotzdem« spielen. Mit 20 verweigerte ich im Vorfeld meiner ersten große Fernsehrolle den im Vertrag geforderten (dramaturgisch anlasslosen) barbusigen Auftritt. Mein Agent rollte mit den Augen, ich wurde nicht umbesetzt, bekam ein explizit hässliches Kostüm – und bei dem Sender jahrelang nichts mehr zu tun. Für Sexfilme, damals eine tragende Säule der westdeutschen Filmindustrie und beliebte Karriereleiter, wurde ich dann erst gar nicht angefragt. Juhu. Ich glaubte immer noch an Inhalte, Talent und Fleiß; allerdings nur bis zur Geburt meiner Tochter. Wie so viele andere Mütter war ich, ohne Mann, ohne Elterngeld, ohne sonstwas, drei Jahre auf die damalige Sozialhilfe angewiesen. Krippen gab es nicht; sie hätten mir in dem Beruf auch nichts genützt. Als ich mich 1984 nach der Babypause wieder beim Fernsehen vorstellte, sagte der Entscheidungsbefugte: »Wie alt? 33? Na ja, das geht ja grad noch, mit 35 kommen schon die harten Züge, und mit 40 kann man Frauen eh nicht mehr zeigen.«

Und das Publikum? Illustrierten-Fans, ahnungslos; rechnen TV-Tagesgagen von Promis auf 365 Tage im Jahr hoch, wo doch schon zehn Drehtage pro Jahr ein seltenes Glück sind – und im übrigen mindestens zehn Arbeitswochen bedeuten. 1.400 Euro brutto monatlich verdienen Schauspieler hierzulande im Durchschnitt und müssen sich ständig fragen lassen: »Und was machen Sie tagsüber so?« Ein genervter Kollege antwortete: »Tagsüber bin ich Hirnchirurg in Großhadern.« Hat man ihm geglaubt.

Tja, was machen wir tagsüber so? Besser gesagt: Was haben wir tagsüber so gemacht, vor »Corona«? Recherchieren. Aufträge an Land ziehen. Die eigene Website aufpeppen mit teuren Fotos, neuen Videos und Sprachproben. Texte lernen. Gesangs-, Sprech-, Tanzunterricht nehmen. Bewerbungen schreiben. Kontakte pflegen. Zu Castings, Drehs und Gastspielen reisen. Vorstellungen besuchen, Fernseh- und Internetproduktionen ansehen, um auf dem laufenden zu bleiben. Auf der Probebühne stehen. Vielleicht noch den Familienalltag organisieren, eine Mammutaufgabe, nicht von ungefähr sind 60 Prozent der Schauspielerinnen kinderlos.

Und abends wird gespielt. Wurde gespielt. Mit Erkältung. Mit Bronchitis. Heiser, wenn die Stimme noch irgendwas hergab. Mit Fieber. Mit fieberndem Kleinkind auf einem Kleiderhaufen in der Theatergarderobe. Einen Tag nach der Abtreibung (die auf den spielfreien Montag gelegt worden war) und am Abend nach dem Tod der Mutter, des Vaters, des Mannes. The show must go on. Keine Vorstellung? Kein Geld. Für niemanden.

Drei Rollenfächer

Die Arbeitsbedingungen waren schon lange vor der Coronapandemie schlecht, die Arbeitszeiten exorbitant, die Gagen niedrig, die der Frauen miserabel. Beschäftigungslücken sind berufstypisch; selbst bei Promis reichen die Renten selten zum Leben, schon gar nicht die der Frauen. »Aber die war doch in einem Jahr mindestens zehnmal im Fernsehen!« Ja, aber vielleicht waren neun Sendungen Wiederholungen, und die werden seit langem schon nicht mehr bezahlt.

privat Bettina Kenter-Götte bei Dreharbeiten zur TV-Serie »Luke’s Kingdom« in Australien, 1974

Solange die Mieten erschwinglich waren, ging’s irgendwie. Lange her. Kaum ein Privattheater zahlt Probengeld; das können die sich nicht leisten, versichern muss man sich selbst, die Abendgagen liegen oft unter 80 Euro brutto, bei drei bis maximal sechs Vorstellungen pro Woche, für den Krankheitsfall kann da niemand vorsorgen. Und viele Kolleginnen, nicht nur junge, schließen Null-Euro-Verträge, um im Geschäft zu bleiben.

Für Frauen gibt es in Kino und TV seit Jahrzehnten vor allem drei Rollenfächer: junge Frau (oft nackt, Sexszenen), Mutter (oft zickig, unfähig, todkrank) und Gewaltopfer. Manchmal gibt es noch eine Figur in leitender Position – als böse Intrigantin. Ab 60 verschwinden wir vom Bildschirm: Da kommt auf zehn Männerrollen noch eine Frauenrolle. Aber schon ab 50 bleiben uns fast nur lächerliche Trullas, Demente, Inkontinente und Moribunde. Vor Busenfrei-Offerten scheinen wir allerdings nie gefeit. Nicht lange her, da erhielt ich ein Angebot mit dem Rollenprofil »Hauswirtin, Ü 60, verführt ihren jungen Mitbewohner (Sexszene, busenfrei)«. Ich lehnte ab. »Aber Sie sind doch Schauspielerin, da kann man sich das doch nicht aussuchen!«

Und nun »Corona«. Haben wir uns nicht ausgesucht. Tausende von Schauspielerinnen stehen vor dem Nichts; haben keine Möglichkeit mehr, auch nur einen Cent zu verdienen, denn auch die Nebenjobs fallen weg, Bettenmachen im Hotel, Unterrichten, Kellnern. Nun zeigt sich, was so lange so sorgsam versteckt wurde. Dass die meisten von uns kaum für sechs Wochen Rücklagen haben. Dass viele schon jetzt nicht mehr wissen, wie sie die nächste Miete zahlen sollen. »Soforthilfe«, zumindest in Bayern – ja. Aber wie lange reicht die? Und wie lange wird »Corona« dauern? Wie viele Theater, Kleintheater, Filmproduktionen und Synchronstudios wird es danach noch geben?

Schon immer war der Boden, auf dem wir »Freien« uns bewegten, dünn. Nun ist die Katastrophe da. Und sie trifft, wie immer und überall, die Frauen am härtesten.

Dass sich die »Coronakrise« jetzt so verheerend auf die (Solo-)Selbstständigen und »Unständigen« auswirkt, liegt auch an der Entsozialisierung in der Branche und an der Abschaffung der »Arbeitslosenhilfe« im Jahr 2004. Wer erinnert sich noch? Das war eine Lohnersatzleistung, höher als »Hartz IV«. Sie half uns, berufliche und gesundheitliche Krisen einigermaßen zu überstehen. Man konnte bedeutend mehr hinzuverdienen und zurücklegen (»Schonvermögen«). Und es wurden Rentenbeiträge gezahlt. Dies ist nun nicht mehr der Fall. Wer heute auf Grundsicherung angewiesen ist, wird wohl auch in der Altersarmut landen.

138,40 Euro im Monat

Zigtausende von uns werden demnächst einen »Antrag auf Grundsicherung« stellen müssen. Dieser Antrag umfasst mit Anlagen oft mehr als 50 Seiten. Der monatliche Hartz-IV-Satz beträgt derzeit 432 Euro und darf bei Unbotmäßigkeit noch immer gekürzt werden; um bis zu 30 Prozent. In diesem Fall bleiben 302,40 Euro. In meinem Landkreis müssen 9,9 Prozent der Betroffenen aus dem »Eckregelsatz« noch durchschnittlich 164 Euro für die Miete abzweigen, die als »nicht angemessen« gilt (obwohl günstigere Wohnungen nicht zu finden sind). Schlimmstenfalls bleiben da 138,40 Euro im Monat zum Leben. Flaschensammeln? Geht nicht mehr. Und die »Armentafel«? Die Restetische der Nation sind schon geschlossen. Zu gefährlich. Außerdem führten Hamsterkäufe zu Spendenmangel.

Schon vor der Pandemie konnten die wenigsten Schauspielenden dauerhaft von diesem Beruf leben. Nun gerät die bislang gut versteckte Armut zum GAU. Hunderttausende Selbstständige aus dem künstlerischen Bereich stehen vor dem Nichts. Warum haben so viele in unserer Branche so lange geschwiegen? Zu groß war die – berechtigte! – Angst vor Image- und Jobverlust, vor dem Gang zum Jobcenter, vor unsinnigen »Maßnahmen« und vor der Hungerstrafe namens »Sanktion«. Wer mitten im Beruf stand und eine Familie zu ernähren hatte, konnte es sich kaum leisten, den Mund aufmachen. Anderen war es wichtiger, die eigenen Schäfchen ins Trockene zu bringen und den schönen Schein aufrechtzuerhalten. Roter Teppich, Bussi-Bussi, Promi-Selfie vorm Obdachlosenlager. Nur ein »#MeToo«-Selfie vorm Jobcenter, das fand sich nicht auf Instagram. Zu viele, die die Möglichkeit gehabt hätten zu sagen, wie katastrophal es für die meisten von uns schon lange war, haben geschwiegen – nicht nur zu sexuellen Übergriffen, sondern auch zu der seit langem grassierenden Armut.

Wir brauchen auch ein »#MeToo« der armutsbetroffenen Freien, vor allem der Frauen, damit klar wird, wie viele wie schwer betroffen sind. »Das Schweigen ist ein Luxus, den wir uns nicht mehr leisten können«, sagte Roberto Saviano vor zwei Jahren in einem Aufruf an Intellektuelle und Kulturschaffende. Es wurde weiter geschwiegen; nicht nur in Italien. Nun hat die Coronakrise die Armut auf den Spielplan gesetzt.